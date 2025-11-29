DOSTOJANSTVO I PONOS NE POSTOJE! Bebica totalno izgubio kompas zbog Teodore, uporno traži pomirenje (VIDEO)

Neverovatno!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu.

- Šta si ti učinio da ona oseti nezadovoljstvo? - pitao je Darko.

- Deset meseci nismo bili ovde i kad smo izašli svima je nešto trebalo, a ja sam išao da završavam to. Trošili smo to neko vreme na završavanje drugim ljudima. Ona mi je to sugerisala, a ja nisam mario. Nisam gledao to na taj način - rekao je Bebica.

- Pričaš gluposti. Pričala sam i njemu da ga nije zanimalo da odemo nedge, da putujemo. Ja neću da ti pričam sto puta - rekla je Teodora.

- Imali smo jedan cilj, a sve je otišlo na drugu stranu. Imali smo milion drugihs tvari i ona je u pravu. Mogao sam da stignem da se nisam bavio drugim stvarima i drugim problemima - rekao je Bebica.

- Lenj si, nezainteresovan, neambiciozan... - rekla je Teodora.

- Imao sam svoje ustaljene stvari koje sam radio i ona se priklonila tome, zanemarivao sam ono što je ona govorila. Ja mislim da će doći vreme akd će se kajati za sve što je uradila. Mislim da je došao period da joj je žao i da u sebi ima period da se kaje što se sve ovako završilo - rekao je Bebica.

- Ti pereš Teodoru, ubeđen si da ćete se pomiriti, a ona tvrdi suprotno - rekao je Darko.

- Mi se nećemo pomiriti i vratiti na ono što je bilo. Ja verujem da će se desiti da ćemo se pomiriti u ljubavnom smislu. Ni ona ni ja ne želimo neke stvari koje su se dešavale pre. Ja osećam da će se to desiti, a ne na osnovu njenog ponašanja. Ja ne znam na osnovu čega je moj tata mogao da da takvu izjavu jer on Teodoru ne poznaje. Ja znam celu njenu istoriju i sve njene momke. Meni moji otac i majka nikad nisu ništa loše rekli za Teodoru. Baš je jadno i bedno to što je rekao - rekao je Bebica.

- Ako te Teodora vara na tvoje oči, psuje i vređa članove tvoje porodice i ti sve to progutaš, šta je potrebno da ona uradi da ti odeš od nje? - pitao je Darko.

- Dostojanstvo i ponos ne postoje! Ja ću da radim ono što ja hoću. Ovde ima 50 ljudi koji su blamovi, pa svi komentarišu sve. Neka je dno dna najveće, ne zanima me! Mene ne interesuje ko će šta da kaže

Autor: A.Anđić