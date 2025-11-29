ON JE ALKOHOLIČAR: Teodora otkrila sve o Bebicinom ocu, priznala da ne prestaje da pije, a evo da li će se pomiriti sa Nenadom (VIDEO)

Šok!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao jeTeodoru Delić kako bi otkrila sve o zbližavanju sa Bebicom:

- Ja demantujem da je psihopata. - rekla je Teodora pa je otkrila da li će biti sa BEbicom:

- Ne verujem da ću biti sa Bebicom, ja sam njemu rekla da mora da se sredi, i da trenira. - rekla je Teodora.

- Šta to Bebica može da vidi od stokama - upitao je Darko.

- NIje to što misliš, mi smo pričali o Bebicinom alter egu - rekla je Teodora koja se osvrnula na reči Nenadovog oca o njoj gde je rekao da ni nju njeni roditelji ne vole.

- Ne znam kako njega nije sramota da komentariše bilo šta. Ja učim njegove unuke kako da voze rolere i hranim ih, dok on sedi i pije, alkoholičar. Ja sam sa njegovim roditeljma bila okej zbog Nenada iako su oni mene vređali i ponižavali - rekla je Teodora.

Autor: N.B.