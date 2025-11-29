OSEĆAM JA DA ME NE PODNOSE: Maja progovorila o Aniti i Mini, sumnja da je ne vole zbog OVOGA (VIDEO)

Iskreno!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković. Ona je govorila o njenom odnosu sa Anitom i Minom:

- Ja ne mogu da kažem da ne osećam animozitet sa Minine i Anitine strane, ne mogu da kažem da samo imale sukob, ali osećam tu netrepeljivost. Pored toga njima smeta što Aneli i ja imamo nekada slična mišljenja, mi se na silu nećemo vređati, te smo mi prokomentarisali što su njih dve iste, jer nas komentarišu. Ne bih im nešto preterano davala na značaju. - rekla je Maja pa je prokomentarisala to što je Anita rekla za nju da je ona zla, iskoleksirana itd:

- Mene to ne zanima, od kako je ušla Anita mene stalno sa Urošem komentariše. Zamisli sad da ja ustanem i uradim ono moje, da zalajem, da napravim žrtve od nekih ljudi, a ja to neću. Pored toga je sam rekla za njenu drugaricu da je fanatik, a to je nju zabolelo. Ja sam čula za nju da je istopolnog seksualnog opredeljenja. Ko me bude uvredio ja ću uzvratiti, da se baziram na to ko je operisan, pa nisam luda.

- Ja moram da kažem da Maja i ja često delimo mišljenje, ona i ja se ne družimo, ali znamo da prokomentarišemo nešto i da se složimo, a vidim da Anita i Mina to komentarišui kao da mi forsiramo naše druženje. Bio je klip kada je Anita komentarisala moju sestru i mene, ja sam rekla da je Anita d*oljetina, a ona nije ništa pokazala, mada će ona uspeti da se opere - rekla je Aneli.

Autor: N.B.