AKTUELNO

Zadruga

OSEĆAM JA DA ME NE PODNOSE: Maja progovorila o Aniti i Mini, sumnja da je ne vole zbog OVOGA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković. Ona je govorila o njenom odnosu sa Anitom i Minom:

- Ja ne mogu da kažem da ne osećam animozitet sa Minine i Anitine strane, ne mogu da kažem da samo imale sukob, ali osećam tu netrepeljivost. Pored toga njima smeta što Aneli i ja imamo nekada slična mišljenja, mi se na silu nećemo vređati, te smo mi prokomentarisali što su njih dve iste, jer nas komentarišu. Ne bih im nešto preterano davala na značaju. - rekla je Maja pa je prokomentarisala to što je Anita rekla za nju da je ona zla, iskoleksirana itd:

- Mene to ne zanima, od kako je ušla Anita mene stalno sa Urošem komentariše. Zamisli sad da ja ustanem i uradim ono moje, da zalajem, da napravim žrtve od nekih ljudi, a ja to neću. Pored toga je sam rekla za njenu drugaricu da je fanatik, a to je nju zabolelo. Ja sam čula za nju da je istopolnog seksualnog opredeljenja. Ko me bude uvredio ja ću uzvratiti, da se baziram na to ko je operisan, pa nisam luda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da Maja i ja često delimo mišljenje, ona i ja se ne družimo, ali znamo da prokomentarišemo nešto i da se složimo, a vidim da Anita i Mina to komentarišui kao da mi forsiramo naše druženje. Bio je klip kada je Anita komentarisala moju sestru i mene, ja sam rekla da je Anita d*oljetina, a ona nije ništa pokazala, mada će ona uspeti da se opere - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

'ZALJUBILA SAM SE ISKRENO!' Maja progovorila o odnosu sa Stanislavom, progovorila o suzama koje je prolila zbog NJEGA, a evo da li se tenzija među nji

Zadruga

Totalno mu pomutila razum: Alibaba otkrio da Đukić uopšte ne otkida na Teodoru, pa priznao da ga kopka što njoj ne može da uđe u mozak! (VIDEO)

Zadruga

'KAJEM SE ZBOG STVARI KOJE SAM IZGOVORILA JANJUŠU!' Maja Marinković priznala da ne oseća krivicu zbog mnogih stvari u životu, ali joj je žao zbog UVRE

Domaći

'EMOCIJE SU SE UGASILE!' Maja progovorila o Filipu Caru, poželela mu sreću sa Aleks i detetom, pa priznala da je bila TIPOVANA od strane Krofaka! (VID

Zadruga

NEMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Mina otkrila da sumnja u Asminove namere prema njoj, pa progovorila o odnosu sa Terzom: NE ZNAM ŠTA OSEĆAM! (VIDEO)

Domaći

SUMNJA DA JE SVADBA NAMEŠTENA: Anita otkrila da je Ermina kumovala na svadbi kako ih ne bi KUDILA svuda, plaši se reakcije Anđelove MAJKE! (VIDEO)