BESAN KAO RIS! Asmin doživeo pomračenje, pa se javno obratio Anitinoj drugarici: Spreman na obračun sa njom (VIDEO)

Haos!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbašk kako bi prokomentarisala Anitu i Maju.

- Ja u ovoj kući ne mrzim. Normalniji je moj odnos sa njom, nego Majin sa njom - rekla je Mina.

- Smatram da sam pobedila pa makar i ćutala. Može mi se da se ponašam kako ja hoću. Samo da kažem mojoj drugarici da je volim i poručujem joj onu našu pesmu. Sa Asminom ne mogu da se družim jer je rekao to što je rekao za moju drugaricu - rekla je Anita.

- Nemoj da objavim klip kako joj gura metlu u pi*du. drugarica a uzima 30%. Meni da preti debela ku*ava - skočio je Asmin.

- Meni ne uzima ništa, ja sam rekla da ću joj dati koliko smatram da treba. Neka pričaju šta hoće nemoćni su - rekla je Anita.

- Od čega da te brani, od tvog se*sa utorokom, a meni da preti - vikao je Asmin.

- Maja i ja nećemo pričati jer ne mogu da pređem preko nekih stvari koji su izrekli Tamari. Sa Aneline strane ne osećam ništa - rekla je Anita.

- Šta ona meni može, jedna debela krava koja je veća i šira od Janjuša, nosi broj patik 49 - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić