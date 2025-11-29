SUKOB NE PRESTAJE: Milena i Zorica nastavile sa prozivanjem, pljušte tužbe na sve strane: Nemoj ja da progovorim (VIDEO)

Joca Novinar je podigao Milenu Kačavendu kako bi porokomentarisala Zoricu Marković i njihove sukobe.

- Moram da kažem da je Zorica dobila informacije od moje bivše drugarice, te joj je rekla moje devojačko prezime, jer ja duže nosim prezime Kačavenda nego to. Ona je govorila da će svakog petka iznositi stvari o meni, pa onda kada dođe Ana, ali svi će da budu tužbe. Ja moram da kažem kada sam ja ušla u sedmicu, i kada me je Zorica napadala za nekih sto hiljada, a nigde nema dokaza. Nikada nikome nije bilo jasno što je mene Ana napadala, jer ja nisam iznosila neke stvari iz njenog života što je ona od mene tražila, kako mene Zvezdan Slavnić nikada nije napao. Meni je Zorica rekla kec tref, a to zna samo Ana Ćurčić, iskreno Zorica je dobila informacije od Ana, i to da sam se ja družila sa Markom Miloševićem tih devedesetih. Iskreno znam ja koliko se moja bivša drugarica u problemu, kada su je najurili tamo gde je službenica radila, ona pokušava da dođe ovde, a u sedmici na suočavanje nije htele da dođe. Definitivno joj je namera da uđe u ovu sezonu. - rekla je Kačavenda.

- Ja sam u šestici bila uz Anu, i to je jasno, ali moram da kažem da meni Ana nije rekla ništa, ja sam dosta toga čula ovako o njoj. To što sam ja rekla za džokera to je bilo i ranijih godina, i ti kečevi, ja sam odmah rekla. - rekla je Zorica.

- Ma nemoj da lažeš a na Boga ne misliš. Ja sam pitala Darka da li da pričam o kecu i trefu kada je Zorica to rekla,ona se ruga, prolupala je žena - rekla je Zorica.

- Ona nema herca da kaže sve što je pričala, ti si bre ku*ac na ponici. - rekla je Milena.

- Nasukali su se ljudi sami, na moje ime i prezime, ali moja pravna služba to radi - rekla je Zorica.

