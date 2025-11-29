OVO NIJE OČEKIVALA: Sofija u šoku jer se Milan DISTANCIRAO od nje zbog Terze i njegovih reči (VIDEO)

Joca Novinar je podigao Sofiju Janićijević, MIlana Stojičkovića i Boru Terzića Terzu.

- Ne znam zašto se meša Terza u moje druženje sa bilo kim. On je namerno komentarisao danas da se ja zezam sa MIlanom, da bi nas razdvojio, samo što se tiče mene on to neće uspeti, a za Milena ne znam, deluje mi da on veruje više ukućanima nego meni - rekla je Sofija.

- Ja mislim to i dalje, iskreno ja komunikaciju sa Sofijom neću više imati, Terza je rekao kako je to delovalo sa Sofijom i sklanjam se - rekao je Milan,

Ja nema ništa protiv, neka se oni druže, ali ona njega proziva - rekao je Terza.

- On prekida nešto što ne postoji zbog Terze - rekla je Sofija.

Autor: N.B.