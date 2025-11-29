AKTUELNO

Teodora prebledela: Bebica priželjkuje razgovor sa Takijem, rešio da istinu istera na čistac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne piše joj se dobro!

Teodora Delić otvorila je dušu bivšem vereniku Nenadu Macanoviću Bebici jer više ne zna kako da se izbori sa negativnim komentarima cimera.

- Ne boli me gde me vređaju nego gde iznose laži o meni. Sve te Ere, Dušani, taksisti, Taki... Sve to nek se seče i iskoristiću na sudu - rekla je Teodora.

- Je l' dolazi on za Novu? - pitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćeš da ga pitaš? - pitala je Teodora.

- Šta je istina od svega - rekao je Bebica.

- Ti kad si bio komentator nikad nisi dobacivao - rekla je Teodora.

- Ja to nikad u životu nisam radio, ovo je boleština - rekao je Bebicas.

- Ja jednu reč - gotovo - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš pravo da odgovoriš na kakv hoćeš način, to ti niko ne može reći. Imaš pravo da se sprdaš i da kažeš šta hoćeš - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

