Teodora prebledela: Bebica priželjkuje razgovor sa Takijem, rešio da istinu istera na čistac (VIDEO)

Ne piše joj se dobro!

Teodora Delić otvorila je dušu bivšem vereniku Nenadu Macanoviću Bebici jer više ne zna kako da se izbori sa negativnim komentarima cimera.

- Ne boli me gde me vređaju nego gde iznose laži o meni. Sve te Ere, Dušani, taksisti, Taki... Sve to nek se seče i iskoristiću na sudu - rekla je Teodora.

- Je l' dolazi on za Novu? - pitao je Bebica.

- Šta ćeš da ga pitaš? - pitala je Teodora.

- Šta je istina od svega - rekao je Bebica.

- Ti kad si bio komentator nikad nisi dobacivao - rekla je Teodora.

- Ja to nikad u životu nisam radio, ovo je boleština - rekao je Bebicas.

- Ja jednu reč - gotovo - rekla je Teodora.

- Imaš pravo da odgovoriš na kakv hoćeš način, to ti niko ne može reći. Imaš pravo da se sprdaš i da kažeš šta hoćeš - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić