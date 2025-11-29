TURBULENTNA NOĆ JE IZ NAS: Aneli precrtala Luku, Asmina vinula u nebesa, varnice između Maje i Durdžića isplivale na površinu, Teodora briznula u plač zbog osude učesnika, a rat Zorice i Kačavende zatresao Belu kuću!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak u Eliti rezervisan je za emisiju ''Pitanja novinara.'' Pripadnici sedme sile, predstavnik Pink.rs portala Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar postavljali su učesnicima pitanja tokom čitave noći, a njihov domaćin je bila voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Asmin je posle duže vremena došao da te poljubi za laku noć, šta se tu desilo? - pitao je Darko.

- Hteo je nešto da mi šapne i rekao mi je, pa me je poljubio u obraz. Naš odnos je drugarski, ja njega zaista gotivim. Ja mu uvek iskreno kažem šta mislim. Mislim da on nije loš čovek i ima dobru dušu, ume da bude grub i da kaže ono što ne misli. Ja ga stvarno gledam kao drugara. On je dosta puta ustao i rekao da igra igru sa svima osim sa mnom. Mislim da mnogo više ceni kad mu ja kažem ono što zaista mislim. Ako mene pitate ja ga stvarno gotivim. On je ušao kao Stanijin partner i ja poštujem te stvari, nikad ne bih uradila nešto što može da pređe granicud rugarskog odnosa - rekla je Maja.

- Da li misliš da vaš odnos nije prešao tu garnicu? - pitao je Darko.

- Ja da sam kod kuće meni bi zasmetalo, i mislim da i ona ima pravo da zameri neke stvari, ali kad sam lično ja u pitanju mislim da nisam ništa loše uradila - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković i Aneli Ahmić.

- Ne dešava se ništa, sve je prijateljski. Volim kako se ponaša i kako komentariše druge, volim sve na njoj, drugarski - rekao je Asmin.

- Počeo je da manijači - ubacuila se Maja.

- Dopada mi se kako se svađa jer je dama i u svađama, ne udara nisko - rekao je Asmin.

- Da li možeš tako neku ženu da zamisliš pored sebe? - pitao ej Darko.

Uroš Stanić očitao je lekciju Maji Marinković zbog zbližavanja sa Asminom Durdžićem.

- Nije smešno - rekao ej Uroš.

- Ništa ne radim - rekla je Maja.

- I ovo je dovoljno što si uradila. Otvoreno govori da je zaljubljen u tebe, ljubi te i kuva ti - rekao je Uroš.

Novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Aneli Ahmić:

- Da li su krenule da ti se vraćaju emocije prema Asminu?

- Ja prema njemu nemam osećanja prema muškarcu, on u mom srcu imam posebno mesto jer je on otac Nore. On ima dobru stranu sebe i smatram da treba da se sredi sve zbog našeg deteta. Verujem da bi on zgazio mene zbog svoje nove ljubavi - rekla je Aneli.

- Ja bih nju zgazio ako bi ona prva napadala - dodao je Asmin.

- Smatram da bi on mene prodao da ja imam sukob sa njegovom devojkom, ali meni nije jasno što ljudi meni prebacuju da ja njemu ljubomorišem. On je na ovaj način dokazao da je egoističan i trudi se da pokaže da je on moćan, a to radi i Maja njih dvoje su isti. Oni se peckaju sve vreme, - dodala je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim pozargovarao o Aneli Ahmić.

- Zašto si se ovako naljutio na Aneli? - pitao ej Darko.

- Ja volim da se šalim i onda u šali provučem nešto što nije. Ljubavne emocije prema Aneli nemam, a mislim da ni ona nema. Ja mislim da ona mene voli kao čoveka i oca njenog deteta, ali ne bi nita imala ljubavno - rekao je Asmin.

- Kakvu vrstu emocija imaš prema njoj? - pitao je Darko.

- Volim je kao osobu i majku mog deteta, a ona mene voli u onom, ludom smislu - rekao je Asmin.

Novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Luki Vujoviću:

- Kako komentarišeš odnos Aneli i Asmina?

- Glupo bi bilo da ja to komentarišem jer Aneli i ja smo stavili tačku na naš odnos, a svaki moj komentar bio bi da sam ja ljubomoran, da ne želi dobro jednom detetu - rekao je Luka.

- Miljana, opet imamo ljubavni trougao? - upitao je Darko Miljanu.

- Ima tu svega, ponovo je Maja treća osoba, ona se prebacila u deo sobe, gde spava osoba koja je uhodi, zajedno jedu posle svake emisije: Od toliko ljudi u kući, Asmin sprema Maji doručak, on joj priži jaja i viršle, da bi ostao duže sa njom, da ne ide sa Aneli u izolaciju. Maja je kao bežala od psihopate, a sada mu se opet približila i to je sve opriča zarad rijalitija. Moram da kažem da Aneli nije bila sigurna šta želi od Asmina, a sada kada je on sa Majom, ona juri za njim, on ima cilj da dokaže da je ona lagala. Njima Nora uopšte nije tema, njih ona ne iteresuje - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala ljubavni trougao Asmina, Aneli i Maje.

- Ovo govedo meni izgovara mnoge monstruoznosti jer govorim istinu. Dva foliranta hvataju na patetiku preko Nore kako bi se narod sažalio. Njima Nora nije sveta. Ovo je sve zarad naroda. On je navukao kao magaricu da sve demantuje iz sedmice i osmice. Majin viši cilj je da bude bitna u gorućoj temi. Ona je u svakom odnosu treća, nikad prva nije bila - rekla je Miljana.

- Anđelo na koji način ti procenjuješ ova zbivanja? - pitao je Darko.

- Aneli je priznala da joj nedostaje to, ali mislim da ipak nije sve bilo tako lošse sa Asminom kao ona što je pričala. Ja Asmina u mnogim situacijama razumem, i on zna sa ženama. Mislim da su oni imali mnogo više lepih stvari i da njoj nedostaje taj život sa Asminom. Asmin je taj koji drži konce u svojim rukama jer on sad može da je dovede do toga da ona skače na njega i da se posvađaju. On kalkuliše i sa njom, ali za dobrobit Nore i toga. Vajb i energija postoje. Ja sa Anitom ne mogu da se smejem, ali on sa Aneli može. Aneli ima tu crtu. Ja sam rekao da je Maja neko na koga muškarac ne može da ostane imun. Mislim da će da prevagne na to da je odvoji. Ona je u njegovi očima iznad svih drugih devojaka. Vidi se da mu se dopada Maja - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević postavio je Aneli Ahmić pitanje vezano za Luku Vujovića:

- Luka na poseban način udaljava sebe od mene. U životu stvari moraju postepeno ići, a kada se neki raskid desi naprasno, to nikada nije rešeno, ja sam pokuašvala da zaboravim neke stvari koje su mi smetale, on je pokušao da promeni nešto, ali sada je definitivni kraj. On se sladi mojom temi, dobacivao sa Majom sve vreme. Ja sam pokušavala da sredim odnos sa Lukom dok sam sa Asminom u izolaciji, ali ne vredi - rekla je Aneli pa je dodala:

- Mene je veoma povredilo to što je on mene imitirao, ja više ne trpim ništa. On meni priča jednu priču, a radi drugo. Nije mi jasno što on priča sa drugim ljudima o nekim stvarima koje ne treba da se desu. On govori da ja zbog njega dolazim u pab, ali ja to neću da uradim, tačnije neću više da idem u pab.

- Kako komentarišeš to što je on rekao da je tebi samo plasman bitan? - upitao je Darko.

- Ako on to priča onda on ima problem. On sam sebe gazi svojim postupcima - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi objasnio svoju trenutnu situaciju sa Aneli Ahmić.

- Da li te Aneli etiketirala ili je to žena sa kojom želiš budućnost? - pitao je Darko.

- Ne želim budućnost. Napravila me osobom koja nisam. Siguran sam da se neću vraćati u taj odnos iako me nosila emocjija. Iz ovoga svega je jako teško izaći meni, ali ću izaći kao osoba koja je sretna - rekao je Luka.

- Kad je mene Sale najstrašnije ponizio on me je gurnuo. Vidim ja pozitivno, ali tvoija reakcija nije bila normalna - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i Anitom Stanojlović.

- Ljudi pokazuju sebe i ja sam sama sebe pokazala - rekla je Aneli.

- Ona hoće da kaže unapred da će drugi biti krivi. Završili smo svaku priču, stavljena je tačka na odnos. Ja nikad nisam rekao da nemam emocije prema Aneli i da je ne volim i da bih bio sa Anitom - rekao je Luka.

- Tišina je nekad jača od zvuka! - ubacila se Aneli.

- Ako ja vodim dvostruki život onda ona vodi vrzino kolo - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović koja je otkrila kakvo mišljenje ima o Luki Vujoviću:

- On jeste sladak, zanimljiv, ali je manipulator. Cela ta priča oko njega i Aneli, oni se sve vreme svađaju oko fan stranica, stalno oni pričaju o tome. Moram da kažem da to spajanje i sve,i ta večera, meni nije bitna, ja ću raditi kao ja želim - rekla je Anita.

Darko je nakon toga podigao Ivana Marinkovića koji je dao svoj sud:

- Ja nisam promenio mišljenje, pričao sam i sa Aneli. Moram da kažem da mi ovaj raskid nje i Luka, i njeno zbližavanje sa Asminom, to nije toliki problem. Ja sam rekao Luki pre par nedelja, moram da kažem da je Asmin i večeras poentirao, dokazano je da je Luka sebe precenio i da je sve ono što je bilo viđeno je previše od onoga što je on mislio da može da izbalansira. Ja sam bio na vezi sa Aneli i Lukom napolju, ali sam očigledno verovao da su oni dobri, vidimo da nisu bili. On je rekao da sam ja bio neko ko ih je podržavao, ali sam imao sukobe sa njima, a eto sada je jasno da njih dvoje ne trebaju da budu zajedno. Ovo je ozbiljna zasiguna šestorka, Aneli, Asmin, LUka, Maja, Filip, Anita, sve je to zamršeno - rekao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša.

- Loše ti je bilo sa mnom moje milo - pevala je Aneli.

- Razvali nas, ali ja sam napolju našao stručnu pomoć. Pisao sam mu uput malopre, ali treba baš dosta. Trebaju i Aneli i Luka da shvate da su jedno za drugo bili pogubni, uvukli su i porodice u ovo, a ne vredi ku*cu. Njihov odnos ništa nije vredeo. On nemaju nijedan lep trenutak osim Turske. Sam pao, sam se ubio - rekao je Janjuš.

- Isto kao i ti - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića kako bi prokomentarisao Luku Vujovića:

- Meni je smešan u nekim situacijama, ono što on komentariše, ja sam navikao od njega tako. Moram da kažem za stiaciju sa Aneli, složio bih se sa Mikijem, a to što se on odrekao ćaleta, i da se odrekne majke, ali mi deluje da se više davao. Sve mi je jasno što on radi i šta je radio, veze gde se pišeš sa podrško, fanovima - rekao je Đukić.

- Luka je šmekerica gotive ga ljudi, on je istaknut ovde, ja jedino ovde podržavam Aneli i Asmina, njih dvoje su mi isti, ne zanima me prošlost i sve, ali njih dvoje mi idu jedno uz drugo. Luka i Aneli nisu iskreni od starta, to se vidi, oni se takmiče sve vreme. - rekla je Vanja.

- Iskreno mene ovde ništa nije normlano, sve je fejk, ali iskrneo Luka se ponaša gore od Bebice - rekao je Nerio.

- Oni su kao deca od 14 godina, ovde se ljudi vređaju zbog svega , a Luka namerno priča sa Anitom da bi provocirao Aneli. Iskreno, Aneli ti sebe kanališ, ispadša nesigurna a nije takva - rekla je Hana pa se dotakla Neria:

- Rekla sam mu ja sve što sam imala, on je mene ponizio na neki način, tom ćutonjom. On skače za nas, ali ja sam možda i malo preterala, mada on nekada ćuti o nekim stvarima. Iskreno meni su se skupile neke stvari psolednje tri godine, ali sve je ovo rešivo, ja njemu znam da kažem mnoge stvari, ali sve se rešava - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu.

- Šta si ti učinio da ona oseti nezadovoljstvo? - pitao je Darko.

- Deset meseci nismo bili ovde i kad smo izašli svima je nešto trebalo, a ja sam išao da završavam to. Trošili smo to neko vreme na završavanje drugim ljudima. Ona mi je to sugerisala, a ja nisam mario. Nisam gledao to na taj način - rekao je Bebica.

- Pričaš gluposti. Pričala sam i njemu da ga nije zanimalo da odemo nedge, da putujemo. Ja neću da ti pričam sto puta - rekla je Teodora.

- Imali smo jedan cilj, a sve je otišlo na drugu stranu. Imali smo milion drugihs tvari i ona je u pravu. Mogao sam da stignem da se nisam bavio drugim stvarima i drugim problemima - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Teodoru Delić kako bi otkrila sve o zbližavanju sa Bebicom.

- Ja demantujem da je psihopata. - rekla je Teodora pa je otkrila da li će biti sa Bebicom:

- Ne verujem da ću biti sa Bebicom, ja sam njemu rekla da mora da se sredi, i da trenira - rekla je Teodora.

- Šta to Bebica može da vidi od stokama - upitao je Darko.

- NIje to što misliš, mi smo pričali o Bebicinom alter egu - rekla je Teodora koja se osvrnula na reči Nenadovog oca o njoj gde je rekao da ni nju njeni roditelji ne vole.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala potencijalno pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića.

- Ispostavilo se da je ona znala za veridbu i potpuno je očekivala. Ona je rekla da on nema ništa napolju, da mu je tata alkos, da je vario felne dok je ona bila nesrećna, da se ka*ala sa Munjom... Oni nam je*u mamu nakon one je*ačine, a Bebica aobesi donju usnu, spusti pogledi i kreće - rekla je Milena.

- Veridbu su spolja isplanirali, ali su ovde ušli. Pošto je znala zta veridbu, mogla je da kaže i pre ostrva "ne", a ona je nakon dva dana rekla za Filipa. Bolje da prećutim jer će oni biti zajedno da se sruši svet. On njoj ćuti dok vređa njegovog oca. Ja sam ustao i rekao za Filipa jer mi je ona rekla. Rekao sam na svojju štetu da bih nju odbranio, i ovo đubre uradi. Niko ne može preterano da morališe, ali ovo između njih je boleština - rekao je Dačo.

- Sve sam objasnio za malog go*narka. Sve sam objasnio pre nego što se desilo između njega i Teodore. On radi svima iza leđa - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković. Ona je govorila o njenom odnosu sa Anitom i Minom:

- Ja ne mogu da kažem da ne osećam animozitet sa Minine i Anitine strane, ne mogu da kažem da samo imale sukob, ali osećam tu netrepeljivost. Pored toga njima smeta što Aneli i ja imamo nekada slična mišljenja, mi se na silu nećemo vređati, te smo mi prokomentarisali što su njih dve iste, jer nas komentarišu. Ne bih im nešto preterano davala na značaju. - rekla je Maja pa je prokomentarisala to što je Anita rekla za nju da je ona zla, iskoleksirana itd:

- Mene to ne zanima, od kako je ušla Anita mene stalno sa Urošem komentariše. Zamisli sad da ja ustanem i uradim ono moje, da zalajem, da napravim žrtve od nekih ljudi, a ja to neću. Pored toga je sam rekla za njenu drugaricu da je fanatik, a to je nju zabolelo. Ja sam čula za nju da je istopolnog seksualnog opredeljenja. Ko me bude uvredio ja ću uzvratiti, da se baziram na to ko je operisan, pa nisam luda.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala Anitu i Maju.

- Ja u ovoj kući ne mrzim. Normalniji je moj odnos sa njom, nego Majin sa njom - rekla je Mina.

- Smatram da sam pobedila pa makar i ćutala. Može mi se da se ponašam kako ja hoću. Samo da kažem mojoj drugarici da je volim i poručujem joj onu našu pesmu. Sa Asminom ne mogu da se družim jer je rekao to što je rekao za moju drugaricu - rekla je Anita.

- Nemoj da objavim klip kako joj gura metlu u pi*du. drugarica a uzima 30%. Meni da preti debela ku*ava - skočio je Asmin.

- Meni ne uzima ništa, ja sam rekla da ću joj dati koliko smatram da treba. Neka pričaju šta hoće nemoćni su - rekla je Anita.

Joca Novinar je podigao Milenu Kačavendu kako bi porokomentarisala Zoricu Marković i njihove sukobe.

- Moram da kažem da je Zorica dobila informacije od moje bivše drugarice, te joj je rekla moje devojačko prezime, jer ja duže nosim prezime Kačavenda nego to. Ona je govorila da će svakog petka iznositi stvari o meni, pa onda kada dođe Ana, ali svi će da budu tužbe. Ja moram da kažem kada sam ja ušla u sedmicu, i kada me je Zorica napadala za nekih sto hiljada, a nigde nema dokaza. Nikada nikome nije bilo jasno što je mene Ana napadala, jer ja nisam iznosila neke stvari iz njenog života što je ona od mene tražila, kako mene Zvezdan Slavnić nikada nije napao. Meni je Zorica rekla kec tref, a to zna samo Ana Ćurčić, iskreno Zorica je dobila informacije od Ana, i to da sam se ja družila sa Markom Miloševićem tih devedesetih. Iskreno znam ja koliko se moja bivša drugarica u problemu, kada su je najurili tamo gde je službenica radila, ona pokušava da dođe ovde, a u sedmici na suočavanje nije htele da dođe. Definitivno joj je namera da uđe u ovu sezonu. - rekla je Kačavenda.

- Ja sam u šestici bila uz Anu, i to je jasno, ali moram da kažem da meni Ana nije rekla ništa, ja sam dosta toga čula ovako o njoj. To što sam ja rekla za džokera to je bilo i ranijih godina, i ti kečevi, ja sam odmah rekla. - rekla je Zorica.

- Ma nemoj da lažeš a na Boga ne misliš. Ja sam pitala Darka da li da pričam o kecu i trefu kada je Zorica to rekla,ona se ruga, prolupala je žena - rekla je Zorica.

Joca Novinar podigao je Boru Santanu i Anastasiju Brčić.

- Kako komentarišeš to što Anastasija stalno šalta priče? - pitao je Joca.

- Strašno! Ja ne kradem, vratio sam Urošu, a ona me napravila lopovom - rekao je Bora.

- Nabrojao si da su mnoge ku*ve i da na stopalima imaju gljivice, na koga si mislio? - pitao je Joca.

Joca Novinar je podigao Sofiju Janićijević, MIlana Stojičkovića i Boru Terzića Terzu.

- Ne znam zašto se meša Terza u moje druženje sa bilo kim. On je namerno komentarisao danas da se ja zezam sa MIlanom, da bi nas razdvojio, samo što se tiče mene on to neće uspeti, a za Milena ne znam, deluje mi da on veruje više ukućanima nego meni - rekla je Sofija.

- Ja mislim to i dalje, iskreno ja komunikaciju sa Sofijom neću više imati, Terza je rekao kako je to delovalo sa Sofijom i sklanjam se - rekao je Milan,

Ja nema ništa protiv, neka se oni druže, ali ona njega proziva - rekao je Terza.

Asmin Durdžić došao je kod Maje Marinković kako bi je posavetovao kako da se ponaša u narednom periodu.

- Ti imaš težinu - rekao je Asmin.

- Što si ispitivao Daču? - pitala je Maja.

- Nisam. Ti samo ovako sedneš kao dama i pratiš situaciju, pa kad ti priđe fićfirić samo nek bude pali mali. Ne smeš dozvoliti da te neko koristi za klip. Ja sam na početku puštao samo da ih ponižavam - rekao je Asmin.

- Ako misliš na Filipa on je drug - rekla je Maja.

Teodora Delić otvorila je dušu bivšem vereniku Nenadu Macanoviću Bebici jer više ne zna kako da se izbori sa negativnim komentarima cimera.

- Ne boli me gde me vređaju nego gde iznose laži o meni. Sve te Ere, Dušani, taksisti, Taki... Sve to nek se seče i iskoristiću na sudu - rekla je Teodora.

- Je l' dolazi on za Novu? - pitao je Bebica.

- Šta ćeš da ga pitaš? - pitala je Teodora.

- Šta je istina od svega - rekao je Bebica.

Autor: S.Z.