AKTUELNO

Domaći

RAZVODI SE ANA JOVANOVIĆ! Oglasila se bivša zadrugarka i potvrdila naša pisanja - Posle mesec dana braka PUKLA TIKVA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kako smo juče prvi pisali, na mrežama su se pokrenula nagađanja o tome da Ana Jovanović, bivša zadrugarka, više nije u braku sa Nikolom Ilićem, tačnije da će doći do razvoda, a sada se oglasila i ona!

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Ana Jovanović se porodila pre sedam meseci, te je tako na svet donela ćerkicu, kojoj su ona i njen tadašnji partner Nikola, ćerkicin otac, dali ime Nia, što je oduševilo čitavu javnost.

Naime, pre samo mesec dana, u javnosti su osvanule i fotografije sa venčanja ovog mladog para i sa prvog plesa, a koje su, takođe, oduševile sve. Ana je nosila raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima i leđima, dok je Nikola bio u crnom elegantnom odelu. Ono što je mnogima tada zapalo za oko, jeste Nikolina nanogica s obzirom na to da, podsetimo, je Nikola trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

Foto: Pink.rs

Fanovi su digli "uzbunu" na mrežama da je došlo do pucanja ovog odnosa, tačnije da Nikola i Ana nisu više zajedno i da su se posvađali, s obzirom na to da je Ana obrisala sve fotografije sa Nikolom sa svog instagram profila, te je samo ostavila svoje fotke i fotke i snimke sa ćerkicom. Da li je došlo do pucanja tikve među njima, da li će doći do razvoda ili je pak, sve ovo samo "lažna uzbuna", ostaje nam da ispratimo.

Sada, na instagramu se oglasila i bivša zadrugarka, koja je potvrdila naša pisanja, ali i nagađanja fanova.

- Da prekinem nagađanja, Nikola i ja nismo više zajedno. Svako je krenuo svojim putem i nastavio svoj život, ono što nas zauvek spaja to je naša beba zbog koje ću se uvek truditi da budemo u što boljim odnosima - napisala je Ana.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Razvod u najavi?! Pukla tikva između Ane Jovanović i Nikole?! Rodila mu dete, rekla mu 'DA', a od njega ni traga ni glasa (FOTO)

Domaći

BIVŠA ZADRUGARKA SE OTROVALA! Završila na infuziji, pa se oglasila iz kreveta! (FOTO)

Domaći

Bivša zadrugarka HITNO HOSPITALIZOVANA nekoliko dana posle porođaja: Srce mi se pocepalo kad su mi saopštili (FOTO)

Domaći

MUŽ JE TRETIRA KAO KRALJICU! Ana Korać pokazala kako se s porodicom provodi u Dubaiju, poseban detalj svima je privukao pažnju (FOTO)

Domaći

BIVŠA ZADRUGARKA ŽARI I PALI! Nakon što je otkrila da je prošla PAKAO zbog bivšeg skinula se u bikini i zapalila mreže (FOTO)

Domaći

MORBIDNO! POJAVILA SE VEST DA JE UMRLA RADA VASIĆ, njena ćerka Ana Nikolić se hitno oglasila (FOTO)