Čujem priču o nekom USB-u, kakav USB?! Oglasila se Stanija, javnim obraćanjem zapušila usta zlim jezicima (FOTO)

Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, odgovorila je na sva spominjanja njenog imena i prezimena u "Eliti 9" i to javnim obraćanjem na svom instagramu.

Aktuelna učesnica "Elite 9", Maja Marinković, otkako je ušla u Belu kuću, ne prestaje da intrigira javnost. Mnogi bi rekli da ništa ne radi, no, međutim, sama njena pojava izaziva dosta pažnje. Naime, Asmin Durdžić, od samog početka jasno daje znakove da mu se dopada Maja, što je jednom prilikom i priznao kod Drveta mudrosti. S obzirom na to da je ovaj odnos bio jedna od glavnih tema i za crnim stolom, Maja se jasno izjasnila u tome da je Alibaba u ljubavnom smilu ne zanima, već da ga gleda samo kao rijaliti kolegu, ali i kao bivšeg dečka svoje drugarice, Stanije Dobrojević.

Sada se, nakon spominjanja njenog imena i prezimena od strane ukućana, oglasila na svom instagramu i Stanija Dobrojević, rijaliti zvezda, koja je javnim obraćanjem jasno stavila do znanja šta misli kada su najaktuelnije teme u pitanju.

- Dragi moji, s obzirom na sinoćna dešavanja u rijalitiju gde sam često spominjana, mogla bih da vam pišem eseje da objasnim situaciju. Ali nemam vremena ni prostora za to, pa ću reći ovako - ukratko, a pametnom dosta. Pod broj jedan: Asmin je sinoć rekao isključivo istinu i tačno precizno sve kako jeste u vezi te situacije. Pod broj dva: Sa Tašom sam u dobrim odnosima, iako se više ne družimo intenzivno. Kada me je zamolila da Asmin zaustavi Nenu, uradila sam to zbog starih dana i prijateljstva, ne znajući detalje. I sada čujem priču o nekom USB-u. Kakav USB? Ja o tome nemam pojma. Gospodo, izvolite, objavite ga. Dalje, Anitu jedva poznajem, upoznala sam je preko Taše par dana pre ulaska, i tema je bila isključivo SBOMBS, jer je devojka lepa i zgodna da ponese komade. Maja nije bila tema. Tačka. I na samom kraju, što se tiče Maje: ja je ni za šta ne krivim. Ako bude bilo šta drugačije, reći ću to javno. Sva spletkaranja i čoškaranja prepuštam drugima, bilo da su neprijatelji ili prijatelji. Ja sam uvek bila i biću direktna, transparentna i jasna – a drugi kako god žele. Hvala - napisala je Stanija u svom obraćanju na instagramu.

Autor: Nikola Žugić