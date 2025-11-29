Ovo su skandali koji su obeležili odnos Ane Jovanović i Nikole: Snimao je kako je pljuje, vređa i ponižava, razlupan i išaran salon... (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: PINK.RS, INSTAGRAM.COM ||

Bivša zadrugarka Ana Jovanović, proslavila se učešćem u "Zadruzi 5", a sada je dospela u žižu javnosti potvrdivši pisanja našeg portala, da se razvodi nakon samo mesec dana braka sa Nikolom Ilićem, sa kojim ima dete, a ovo su svi skandali koji su obeležili njihov odnos!

Ana Jovanović, postala je poznata javnosti kada se uselila u Belu kuću tokom trajanja pete sezone rijalitija "Zadruga", a tada su domaći mediji brujali o njenim skandalima i skandaloznom odnosu sa Nikolom Ilićem. Podsetimo, nakon samo mesec dana braka, Ana je danas otkrila da ona i Nikola nisu više zajedno, te da će se razvesti, a da će se, kako je istakla, potruditi da imaju što bolji odnos zbog zajedničkog deteta.

SNIMAO KAKO JE PSUJE, PONIŽAVA, VREĐA I PLJUJE

Naime, jedan od najvećih skandala dogodio se kada je isplivao video snimak na kom Nikola ponižava, psuje i pljuje Anu, koja tada nije želela da se oglašava po ovom pitanju.

Video: Instagram.com/opasna_ujedam_official

ISPLIVALE NJENE INTIMNE FOTOGRAFIJE

Takođe, jedan od brojinih skandala koji je obeležio Anino učešće u rijalitiju, ali i njen odnos sa Nikolom, s obzirom na to da je tada govorila da ove fotografije jedino on ima, u javnosti su, na jednom tada tviter nalogu, osvanule njene nage fotografije iz kreveta. Jednu od njih pogledajte OVDE!

Nikola je i ovom prilikom, tada, objavio Aninu eksplicitnu fotografiju iz kreveta, na kojoj je izvređao, napisavši imena njenih bivši partnera koje je precrtao.

Foto: Instagram.com/@DZONI________

RAZLUPAN SALON I GRAFIT KOJI JE ŠOKIRAO JAVNOST

Kako je ušla u "Zadrugu", Ana je otkrila da ima salon za ulepšavanje, a tokom njenog učešća, otkriveno je da joj je salon potpuno uništen.

Foto: Instagram.com

Takođe, ekipa portala Pink.rs došla je u posed fotografije grafita, za koji se sumnja da je tada Nikola napisao, s obzirom na to da je Ana tokom rijalitija bila u ljubavnim odnosima.

- Ana Jovanović, Zadruga, fu*sa - pisalo je na zidu.

Foto: Pink.rs

HAPŠENJE ANE JOVANOVIĆ I NIKOLE ILIĆA

Tada se u javnosti, takođe, pojavio i snimak hapšenja Nikole Ilića, a izvor blizak paru je za naš portal otkrio da je tada bila uhapšena i Ana.

- On je uhapšen zbog narkotika, a priveli su i nju. Kod nje je sve nađeno, nosila je u grudnjaku. Nikola je odmah rekao da će da prizna svu krivicu da ne bi ništa palo na nju. Prodavali su iz kola i to veče su ih startovali i uhapsili. On bi sve dao za nju i odmah je rekao da će da pristane na sve da bi nju očistili i ona je puštena, a on je nosio nanogicu deset meseci. Ona je toliko plakala, to je bio haos, išla joj krv iz nosa od plakanja - ispričao je izvor blizak Iliću.

Video: TV PINK

SNIMAK TUČE UZNEMIRIO JAVNOST

Jedan od uznemirujućih kadrova jeste svakako snimak koji je objavio njen, sada već, bivši dečko Nikola. Naime, na ovom snimku koji možete pogledati u nastavku, on je spojio nekoliko klipova na kojima se vidi tuča.

Video: INSTAGRAM.COM/DZONI________

Autor: Nikola Žugić

