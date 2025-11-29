Ovo su skandali koji su obeležili odnos Ane Jovanović i Nikole: Snimao je kako je pljuje, vređa i ponižava, razlupan i išaran salon... (FOTO)

Bivša zadrugarka Ana Jovanović, proslavila se učešćem u "Zadruzi 5", a sada je dospela u žižu javnosti potvrdivši pisanja našeg portala, da se razvodi nakon samo mesec dana braka sa Nikolom Ilićem, sa kojim ima dete, a ovo su svi skandali koji su obeležili njihov odnos!

Ana Jovanović, postala je poznata javnosti kada se uselila u Belu kuću tokom trajanja pete sezone rijalitija "Zadruga", a tada su domaći mediji brujali o njenim skandalima i skandaloznom odnosu sa Nikolom Ilićem. Podsetimo, nakon samo mesec dana braka, Ana je danas otkrila da ona i Nikola nisu više zajedno, te da će se razvesti, a da će se, kako je istakla, potruditi da imaju što bolji odnos zbog zajedničkog deteta.

SNIMAO KAKO JE PSUJE, PONIŽAVA, VREĐA I PLJUJE

Naime, jedan od najvećih skandala dogodio se kada je isplivao video snimak na kom Nikola ponižava, psuje i pljuje Anu, koja tada nije želela da se oglašava po ovom pitanju.

ISPLIVALE NJENE INTIMNE FOTOGRAFIJE

Takođe, jedan od brojinih skandala koji je obeležio Anino učešće u rijalitiju, ali i njen odnos sa Nikolom, s obzirom na to da je tada govorila da ove fotografije jedino on ima, u javnosti su, na jednom tada tviter nalogu, osvanule njene nage fotografije iz kreveta. Jednu od njih pogledajte OVDE!

Nikola je i ovom prilikom, tada, objavio Aninu eksplicitnu fotografiju iz kreveta, na kojoj je izvređao, napisavši imena njenih bivši partnera koje je precrtao.

RAZLUPAN SALON I GRAFIT KOJI JE ŠOKIRAO JAVNOST

Kako je ušla u "Zadrugu", Ana je otkrila da ima salon za ulepšavanje, a tokom njenog učešća, otkriveno je da joj je salon potpuno uništen.

Takođe, ekipa portala Pink.rs došla je u posed fotografije grafita, za koji se sumnja da je tada Nikola napisao, s obzirom na to da je Ana tokom rijalitija bila u ljubavnim odnosima.

- Ana Jovanović, Zadruga, fu*sa - pisalo je na zidu.

HAPŠENJE ANE JOVANOVIĆ I NIKOLE ILIĆA

Tada se u javnosti, takođe, pojavio i snimak hapšenja Nikole Ilića, a izvor blizak paru je za naš portal otkrio da je tada bila uhapšena i Ana.

- On je uhapšen zbog narkotika, a priveli su i nju. Kod nje je sve nađeno, nosila je u grudnjaku. Nikola je odmah rekao da će da prizna svu krivicu da ne bi ništa palo na nju. Prodavali su iz kola i to veče su ih startovali i uhapsili. On bi sve dao za nju i odmah je rekao da će da pristane na sve da bi nju očistili i ona je puštena, a on je nosio nanogicu deset meseci. Ona je toliko plakala, to je bio haos, išla joj krv iz nosa od plakanja - ispričao je izvor blizak Iliću.

SNIMAK TUČE UZNEMIRIO JAVNOST

Jedan od uznemirujućih kadrova jeste svakako snimak koji je objavio njen, sada već, bivši dečko Nikola. Naime, na ovom snimku koji možete pogledati u nastavku, on je spojio nekoliko klipova na kojima se vidi tuča.

Autor: Nikola Žugić