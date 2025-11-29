Krše pravila bez srama! Ovi učesnici su kažnjeni zbog nepoštovanja, evo o čemu se radi

Udareni po džepu!

Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.

No, međutim, neki učesnici se ne libe da ih prekrše, zbog čega snose sankcije. Naime, zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, Veliki šef doneo je odluku, te je tako kaznio sledeće učesnike: Saru Šajić, Saru Stojanović, Mikija Dudića, Ivu Stupar, Anastasiju Brčić, Nerija Ružanjija i Hanu Duvnjak.

Autor: pink.rs