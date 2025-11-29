AKTUELNO

Domaći

Krše pravila bez srama! Ovi učesnici su kažnjeni zbog nepoštovanja, evo o čemu se radi

Izvor: Pink.rs

Udareni po džepu!

Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.

Foto: Pink.rs

No, međutim, neki učesnici se ne libe da ih prekrše, zbog čega snose sankcije. Naime, zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, Veliki šef doneo je odluku, te je tako kaznio sledeće učesnike: Saru Šajić, Saru Stojanović, Mikija Dudića, Ivu Stupar, Anastasiju Brčić, Nerija Ružanjija i Hanu Duvnjak.

Autor: pink.rs

