Pošto je sve očigledniji flert Luke i Anite, pozvali smo Biljanu: Evo kakve prognoze ima i da li vidi da joj je sin odlepio za pobednicom Elite

Luka Vujović nedavno je raskinuo turbulentan odnos sa Aneli Ahmić, a njegov flert sa Anitom Stanojlović sve je očigledniji, te je tako ekipa portala Pink.rs stupila u kontakt sa Biljanom Vujović, njegovom majkom, koja je dala svoj sud!

Aktuelni učesnik "Elite 9", Luka Vujović, nedeljama unazad vodi ratove sa svojom nekadašnjom verenicom Aneli Ahmić, te tako jedno drugom zameraju svašta, a između ostalog, Aneli mu je zamerila i flert sa Anitom Stanojlović.

Iako je Vujović u prvi mah negirao ovaj flert, učesnicima, ali i milionima gledalaca ovaj flert je sve očigledniji, te smo tako pozvali Lukinu majku, Biljanu Vujović, koja je dala svoj sud o ovom odnosu i njihovom flertu.

- Ja sam prošle godine rekla ko mu se sviđa i nisam omašila, sada smatram da mu se nijedna devojka ne sviđa, pogotovo ne Anita. I to je dobro, iz prostog razloga što se ljubav tako ne leči. Savetovala bih ga da ne bude ni sa jednom devojkom dok ne vrati samopouzdanje i samog sebe. On je sebe skroz izgubio - rekla je Biljana u izjavi za Pink.rs, a onda je dodala:

Svi smo mi u fazi zaljubljenosti pravili velike greške, ali on je preterao. Anita mu ni po jednoj osnovi ne može bitit partnerka. Pod jedan, bila je sa njegovim drugom iz detinjstva, a pod dva, jako je mlada i ni njemu, a ni njoj ne treba partner sa tolikom razlikom u godinama.

Autor: Nikola Žugić, S. Zindović