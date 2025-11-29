AKTUELNO

KAD VAS POGODIM ISTINOM, IZNOSITE LAŽI O MENI: Dača zasevao poput GROMA, obratio se svom bivšem prijatelju Bebici, pa mu uputio reči koje će pamtiti za sva vremena! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž. Prva je svoj stav na današnju temu iskazala Mina Vrbaški.

- Aneli je slagala kada je rekla da sam je tu*ao, to je velika laž - kazao je Luka.

- Kada vas pogodim istinom, iznosite laži o meni. Ja sam rekao da se Luka muva sa Anitom, on je negirao to, pa se ispostavilo kao istina. Moram da napomenem da je Bebica, neuhranjena svinja meni rekao da mu je Teodora rekla da kada čovek bude sa ženom dve godine, a ne veri je, onda je ne voli. E, to je dokaz da ste sigurno o tome pričali ranije i planirali, da se razumemo. Bebice, izneo si laži o mojoj porodici, da me je otac zaključavao, ali to nije istina. Što se Teodore tiče, on je za tebe rekao da si najveća ku*vetina, malo porazmisli o tome. Ja nisam lagao o tebi nikada, a ti si izmislio da je mene tata zaključavao, izmišljao si da sam g*j. Ne znam samo kako te nije sramota da toliko daleko ideš kada je u pitanju laganje - istakao je Dača.

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

