NENAD JE UMOBOLAN! Teodorinoj majci pozlilo zbog uvreda Bebičinog oca na račun njene ćerke: Sram bilo tog alkosa, seoskog đilkoša!

Posle burnog raskida veridbe, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ponovo vreme provode zajedno i razgovaraju, te su gotovo svi stanari Bele kuće uvereni da je pomirenje izvesno, iako ga je osramotila pred celom nacijom prevarivši ga s Filipom Đukićem.

Dodatni nemir u odnos Teodore i Bebice unela su saznanja o tome da je njegov otac napolju najstrašnije blati i iznosi prljavštine iz njene prošlosti, a Macanović je stao na stranu svoje ljubavi i udario na oca, zbog čega su ga brojni ukućani osudili.

Aktuelna dešavanja za Pink.rs prokomentarisala je Slavica Delić, Teodorina majka, koja priznaje da joj je pozlilo kada je čula kako joj ćerku blati Nenadov otac.

- Meni je ono strašno! Maksimalno razočaranje, baš mi je bilo teško. Pritom, nikad nisam videla čoveka, a kada sam čula šta sve priča, meni stvarno nije bilo dobro. Nisam ni znala da je alkoholičar. On je meni pravi seoski đilkoš! Toliko mi je bilo loše, i meni i mom suprugu... Stvarno nemam reči, bez teksta sam ostala - priča Slavica za naš portal i nastavlja:

- Strašno je šta je sve izgovorio. Laž je da je samo jednom bila kod nas kući. Sram ga bilo, sramota! Sram ga bilo njegovih godina i njegovog d*peta! Užas! Ono mi je dno dna, šta da vam kažem?! Teodora i ja smo se svakodnevno čuli, dolazila je preko dana kod nas kući. Doće ujuto, uveče se vrati. Ja sam želela da mi Nenad dođe i od srca se izvini za sve ono što je prošle godine izgovarao za mene, ali ja to nisam osetila. Primila bih ga u kuću. On nije našao za shodno ni da me pozove, da se izvini, da dođe, a ja bih izvinjenje prihvatila. Htela sam da vidim kako će ove godine da se ponaša, pa da vidim kako ću ja da se ponašam prema njemu. Ja nisam bitna, bitan mi je njegov odnos prema Teodori.

Kako nam je rekla, Teodora je od samog početka primetila negativnu energiju od strane Nenadovog oca.

- Teodora je bila u njegovoj kući, igrala se s njegovim unučićima, učila ih da voze rolere... On uopšte nije obraćao pažnju na tu decu, ništa. Pitam Teodoru kakav je otac, majka, kaže:"Pa, majka mu nije loša, ali otac je onako ćutljiv, mračan tip, vidim da nije dobro baš sa Nenadom, kao da se ne slažu", tako mi je rekla. Verovatno mi je ublažila, sigurno. Nije joj bilo prijatno, ako je on gledao mrko, popreko. Teodora je empatična, jako dobro oseća sve u vazduhu, kada je s nekim u društvu. Nenad i Teodora su živeli posebno u stanu, a nekad ih je Slavica pozivala tamo na ručak - objasnila je Slavica za naš portal.

Zanimalo nas je i da li predviđa pomirenje svoje ćerke i Macanovića.

- Ne voli njega Teodora više, ona je verna u vezi. Ne voli ga više, jednostavno. Čim je mogla da dotakne nekoga, da ga grli, znači da ga ne voli više, iščezlo je to iz nje. Ne znam šta tom čoveku više mora da kaže?! On je umobolan! Ja ću mu reći, moram da mu kažem da mora to da preseče u glavi, da ona njega više ne voli, da više zajedno ne postoje. Iz straha ona priča sa njim, jer će da se dere na nju, da joj se približava, da joj se unosi. Rasplakala se, ne može da dođe do reči od svih, svi je napadaju.

Autor: D. Tanasijević