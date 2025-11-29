U JEKU GLASINA DA JE RASKINULA S GASTOZOM, Anđela Đuričić operisala NOS: Procurile prve fotke nakon zahvata - velika promena! (FOTO)

Anđela Đuričić, drugoplasirana učesnica rijalitija "Zadruga 8 Eita", operisala je nos.

Naime, Anđela Đuričić odlučila se za estetsku intervenciju u Turskoj, a na Instagram stranici klinikeotkrila je detalje.

- Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam želela da mi doktor promeni profil, već isljučivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna.

Anđela napravila haos na koncertu

Podsetimo, Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

Rijaliti učesnica, Anđela Đuričić, poznata po skandalima, definitivno nije naučila osnove bon-ton ponašanja na događajima na kojima dolaze poznate ličnosti, koje uredno, kulturno i fino sa osmesima na licima okupljenim medijima daju svoje izjave, već je svoje rijaliti ponašanje prenela i na svet koji ni po čemu nije sličan. Pa bi s obzirom na to, definitivno trebalo da bude, tamo gde i pripada.

Za razliku od nje Nenad Marinković Gastoz kulturno se javio, i pokušao da izvuče celu situaciju, a kada mu to nije pošlo za rukom, izvinio se, zbog neprijatnosti.

Autor: M.K.