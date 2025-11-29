AKTUELNO

RAT ĐEDOVIĆEVIH PULENA! Trese se Elita od svađe Kačavende, Dače i Bebice, a sada se oglasio Marko: Evo na čijoj je strani!

U "Eliti" je definitivno pukla družina koju su činili Milena Kačavenda, Dačo Virijević, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić!

Lavinu je pokrenuo krah veridbe Teodore i Bebice. Iako su Milena i Dačo danima tešili Bebicu, bodrili ga i bili na njegovoj strani, njegovo ponašanje u poslednje vreme im se nije dopalo, a čim je došlo do prvih prepirki za crnim stolom, Macanović se žestoko zavadio s Milenom i Dačom, koji su mu sada neprijatelji.

Prošle noći, tokom emisije "Pitanja novinara", došlo je do žestokog suočavanja bivših prijatelja, a sada je svoj sud dao Marko Đedović, budući da je u odličnim odnosima sa svim zaraćenim stranama.

- Što se Bebice tiče, jasno je da je on onaj tip koji bi zbog žene prodao sve... Iskreno, odvratno mi je ponašanje njegovo prema Dači i Mileni zbog nekoga ko ga je već izdao i prodao i to ne jednom, sad pljuje i oca da je alkoholičar... Užas - šokiran je Đedović.

- Mislio sam da je ono sa Miljanom bio neki kiks u životu, ali on i dalje isto radi. Mislim da mu treba psihijatrijska pomoć, jer ovo što radi je bolesno! Još njemu Teodora prebacuje što je oni vređaju i on je brani, voimja oca... Nemam ništa lepo da kažemo za njegovo ponašanje u poslednje vreme, vraća se na staro, a to je strašno. Žena ga na oči vara, on krivi prijatelje, bolest - zaključio je Đedović.

