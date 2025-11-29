Anđela završila kod hirurga Ane Korać! Turčin od bivše zadrugarke napravio ŽIVU BARBIKU, a onda je na red došla i Đuričićeva: Evo koliko je platila operaciju nosa, NIJE JOJ PRVA?!

Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić u žiži je interesovanja javnosti zbog glasina o raskidu emotivne veze s pobednikom Pinkovog rijalitija Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i estetske intervencije koju je uradila van granica Srbije.

Naime, Anđela je poželela da dodatno ulepša svoj fizički izgled operacijom nosa, te je dugo i pažljivo razmatrala kom stručnjaku da poveri ovaj bitan posao, a izbor je pao na jednog od najboljih plastičnih hirurga u Evropi - poznatog doktora Seldžuka Jazana iz Turske.

Na njegovoj stranici na Instagramu pojavio se Anđelin promotivni video, gde s podlivima na licu i flasterima na nosu govori o rezultatima intervencije.

- Jako sam zadovoljna svojom intervencijom, radila sam operaciju nosa. Nisam želela da mi doktor promeni moj profil, već isključivo da mi suzi nos, ja sam to i dobila. Ovo je rezultat nakon šest dana od operacije, ja sam prezadovoljna - rekla je Anđela u snimku koji je objavio doktor.

Operacija nosa kod njega košta oko 5.000 evra, a pretpostavlja se da je Anđela dobila popust ili da je iznos operacije kompenzovala u zamenu za reklamu koju je pružila doktoru i njegovoj klinici.

Fanovi je raskrinkali - Anđela već imala operaciju koju je krila?

Posebnu pažnju korisnika društvenih mreža privukla je objava doktora, koji je zahvat koji je Anđeli uradio predstavio kao "revizionu rinoplastiku", što znači da je Anđela pre ove operacije već imala jednu operaciju nosa. Naime, reviziona rinoplastika je ponovna operacija nosa koja se radi nakon što je pacijent već imao jednu (ili više) operacija rinoplastike, ali rezultat nije ispao kako je željeno — estetski, funkcionalno ili oba.

Inače, doktora Jazana je na našoj javnoj sceni proslavila bivša učesnica "Zadruge" Ana Korać, koja je zahvaljujući njegovim veštim rukama doslovno promenila lični opis.

Od nje je, kažu mnogi, napravio "živu Barbiku", a brojne starlete i učesnice rijalitija su posle njene transofrmacije želele isto, te su odlazile kod Jazana ili pokušavale da na Anu zaliče uz pomoć lokalnih hirurga.

Podsetimo, pomenuti Turski plastičar pre osam godina, kada se pričalo o operacijama Ane Korać, oglasio se za Pink.rs:

- Od mene je tražila bejbi nos, da ima „mačkaste oči“ i uklanjanje masnih naslaga iz predela obraza. Ne bih više pričao o Ani Korać, više od ovoga ne bi bilo etički. Što se tiče cena, one variraju od osobe do osobe, jer ja ne radim copy-paste operacije. Na primer, operacija nosa je pet hiljada evra. Za oporavak je dovoljno do nedelju dana, toliko uglavnom traje postoperativni period – izjavio je turski plastičar, a da li će Anđela Đuričić krenuti stopama Koraćeve ili je nos jedina stvar koju će promeniti, ostaje da vidimo.

Raskinula s Gastozom?

Fanovi popularnog para iz rijalitija digli su uzbunu na mrežama, budući da su razotkrili da se Anđela i Gastoz na Instagrama više ne prate, kao i to da su oboje uklonili sve zajedničke fotografije i uspomene sa svojih profila na ovoj društvenoj mreži.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s akterima priče, međutim ostali su nedostupni za komentar.

Anđela nije odgovarala na telefonske pozive, dok je Gastoz iste uporno odbijao.

