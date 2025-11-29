GROFICA NA APARATIMA! Jasmina Ahmić javno vređa ćerku Aneli zbog poljupca s Alibabom, evo šta je poručila!

Bivši supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Alibaba već drugu nedelju zaredom provode u izolaciji u "Eliti", gde su konačno, kako su rekli, spustili loptu, zbližili se, ali gledaoci najviše komentarišu njihove ljubavne igrarije poslednjih dana.

Oni uživaju u pričama i anegdotama iz njihovog zajedničkog života, provociraju se, pa čak i grle, a u jednom trenutku Asmin je čak legao u krevet kod Aneli. Ipak, danas su otišli korak dalje, te je, po svemu sudeći, došlo i do poljupca!

Ovaj prizor zaprepastio je Jasminu Ahmić Groficu, Anelinu majku, koja ne želi da čuje za bivšeg zeta Asmina. Jasmina je nakon najnovijih dešavanja u "Eliti" najstrašnije javno ponizila i izvređala ćerku.

- Fuj, gaduro, sram te bilo! - poručila je Grofica ćerki.

Podsetimo, Aneli je juče tokom emisije "Pitanja novinara" iskreno govorila o svojim osećanjima prema Asminu.

- Ja prema njemu nemam osećanja prema muškarcu, on u mom srcu imam posebno mesto jer je on otac Nore. On ima dobru stranu sebe i smatram da treba da se sredi sve zbog našeg deteta. Verujem da bi on zgazio mene zbog svoje nove ljubavi - rekla je Aneli.

Autor: D.T.