ONA JE TEŠKI SKOT, NE ZNA SEBI JAJE DA SKUVA: Ana Spasojević osula rafal po Teodori, potkačila Bebicu, pa istakla da veruje da je Terzić bio INTIMAN sa Delićevom! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Ana Spasojević uključila se u emisiju ''Pitam za druga'' telefonskim putem, te je prokomentarisala prokomentarisala odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Na samom početku, Ana se osvrnula na ponovno zbližavanje Bebice i Teodore, uprkos svemu što se poslednjih nedelja izdešavao i njene preljube sa Filipom Đukićem.

- Teodora je bolesna, jedako kao Bebica. Ona je svesna da će on sve da joj oprosti. On je uveren da ne može da nađe drugu devojku. On je spreman da je gleda sa drugim, plače i da kuka, ali da joj oprosti. Ona je teški skot. Nesposobna je. Ne zna sebi jaje da skuva. Ona zbog toga svaki put dođe na isto i okrene se Bebici. Filip je rekao da mu se dopada i da želi da bude sa njom, samo zbog toga je ona rešila da ostavi Bebicu. Da joj je došao i Lepi Mića i izjavio ljubav, ona bi ostavila Bebicu. Da se ne lažemo, niko drugi njeno ponašanje ne bi trepo, samo Bebica. Ja njega ne mogu da gledam, nije mi dobro dok sve ono gledam, to je čista bolest, nije mi jasno ponašanje takvo jednog odraslog muškarca. On priča da mu je otac alkoholičar. Sve i da je tako, to je tvoj otac, odakle ti ideja da potvrđuješ to, samo da bi Teodori išao uz dlaku?! Šokirana sam onim što sam čula, istinski. Bebica i Teodora su se već pomirili, samo što se ne ljube, jer joj je Bebica previše odvratan, pa taj momenat prolongira. Ona je klasična dro*a, kad može da bude sa momkom koji joj se gadi, jasno je šta je ona i kakva je. Spava sa čovekom koji joj je u svakom smislu odvratan, šta onda da kažem za takvu osobu, takvu ženu? Da mene moja voljena osoba prevari, bude sa nekim drugim, ja to vidim, pa ne bih pogledala tu osobu - istakla je Ana.

Ana je prokomentarisala nagađanja da je Teodora bila u prošlosti intimna sa Tezom, što on nije demantovao.

- Ja mogu da kažem da verujem da je istina da je Terza bio sa Teodorom. Ja znam sve, on od mene ništa ne krije, te tako verujem da je to istina, to je samo što ću reći - dodala je Spasojevića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.