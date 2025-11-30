Nisam mogla da zamislim da Stanija čuva moje dete: Aneli izgorela od ljubomore i napala Asmina, Janjuš shvatio da joj je vraćen osmeh na lice (VIDEO)

Janjuš izneo svoj stav!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Mislim da je Asmin jako dobar za rijaliti. Mislim da dosta doprinosiš i da si aktivan, nisi onaj tip koji nešto filozofira. On je dosta uticao na tebe da tvoje stanje ovako bude. Sa većinom ljudi se povukla sa svađama, ostalo je samo par ljudi. Ispada da ona u dubini duše tebe voli i ti si joj posebna osoba u životu. Ja sam video da ona pati za njim jer taj odnos koji su oni imali nije predstavljen lepo. Ona je potencirala da Asmin i ja ne smemo jedan drugom sve da kažemo. Ja bih rekao da Asmin dosta pati za ćerkom, noćima ne spava - rekao je Janjuš.

- Sam je birao taj put - rekla je Aneli.

- Shvatio je da je to osoba koju voli, a nije sa njom. Pogotovo je teško kad je Luka bio u toj priči i da mu je dete kod nekog drugog. Ja ne bih mogao da zamislim da moje dete ide sa drugim čovekom a ja ga ne viđam - rekao je Janjuš.

- Ni ja nisam mogla da zamislim da mi napiše da će Stanija čuvati moje dete - rekla je Aneli.

- Treba da te bude sramota da zineš na temu Nore - rekao je Asmin.

- On i ja bi trebali da do kraja budemo u ovakvom odnosu. Luka je sada taj koji je u toj priči, ja nisam i ne želim da budem. Aneli je prema meni jako normalna, dosta se promenila i ne vređaš me toliko koliko si me vređala. Teško je biti u ovom prostoru sto posto opušten sa njom i njim jer sam bio njen partner, a ona ima dete sa njim. Ja sam se u to vreme zaljubio u nju, nisam imao pojma ko je i šta je. Asmin mi je tada predstavljen kao jako loša osoba koja nema dinara i duguje na sve strane. Ti imaš dosta kvaliteta, ali imaš i loših postuopaka. Drago mi je da ti je vratio osmeh na lice, a bila si najgora. Prošli put sam nominovao Asmina, a sada ću ostaviti Aneli jer je spustila loptu i ne vređa me - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić