Iskomentariši me i PALJBA: Luka nahvalio Asmina i njegovo ponašanje, pa ponovo zaratio sa Aneli: Ništa nisam slagala, kunem se u dete! (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Kako gledam ovu situaciju i sliku tvog učešća (Asmin), mogu da kažem par reči hvale, nije neko ko je negativan i da je neko ko je negativac ko se tako predstavio prih 40 dana dok Aneli nije ušla. Sada kada se osvrnem na sve to i gledam ljude oko tebe i tvoja izlaganja, vidim da sam ti ipak ja sve najbolje želeo. Kada si govorio najgore o Aneli, ja sam ti govorio da je ona majka tvog deteta i da to ne treba da radiš. Sam si rekao da bi voleo da nisi te stvari govorio, jer na kraju, šta imaš od toga što si govorio?! Ništa ti nije donelo, samo ti je odmoglo. Ne slažem se sa tobom kada si rekao kada ti znaš kako sa Aneli, jer je evidentno da nisi znao, jer poslednje dve, tri godine niste mogli da pronađete zajednički jezik. Kada sam video klip gde namešta krevet...Ja sam neko ko nakon 10 godina ko je živeo sam, ja sam živeo prvi put sa Aneli u dvoje. Baš zbog toga me je povredila vaša izolacija, jer znam kakav vam je odnos bio. Izdvojio sam te kvalitete, jer to iskreno mislim o tebi, sada podržavam tebe kao muškarca koji želi da je brani od svih, ako je ona srećna. Sećam se tačno da su ti dolazila pitanja i konstatacije da treba sve o njoj da pričaš, ti si tada ustajao i rekao: "Da, moram", tada nisi bio iskren, kao što si sada kada ti stigne konstatacija: "Bravo, tako i treba" - rekao je Luka, te se osvrnuo na Aneli:

- Što se Aneli tiče, ne znam šta da kažem, razmišljao sam večeras kada sam legao šta da joj kažem. Ne želim toliko puno da kažem, jer i dalje stojim iza toga da me je povredila, da me je izdala, nije joj trebalo da iznosi kojekakve gluposti, ja joj nikada porodicu nisam uvredio. Ona se smeška i uživa sa osobama koje su joj porodicu vređali - dodao je Vujović.

- Nemoj meni patetiku, ti se smeškaš sa ljudima koji su tebe pljuvali. I tvoja ironija, za pitanja gledalaca i to, to svako zna. Iskomentariši me i pali - rekla je Aneli.

- Ostaviću Aneli - rekao je Luka.

- Pusti me te patetike, njegove patetike mi je preko glave. Daj bre, šta si ti meni uradio?! Ti si doveo do ovoga, paljba - rekla je Ahmićeva.

- Rekao sam da stojim iza toga da me je izdala i povredila, šta je problem - rekao je Luka.

- Ispljuj me najgore, reci: "Ku*ka si, ku*va si" - rekla je Aneli.

- To joj je cilj. Kada se pomirila sa Đedovićem, Grofica je podržala...Neka ukucaju na Guglu: "Šta je ironija?", pa neka ti pošalju za Novu godinu kako bi znala šta to znači - rekao je Luka.

- Treba da se stidi što je ušla i rekla da sam je tukao - rekao je Luka.

- Ništa nisam slagala ovde, tačno onako kako sam opisala u pabu, tako je bilo, kunem se u dete - rekla je Aneli.

- Ona je u pabu rekla da je nikada nisam tukao - rekao je Luka.

- To je laž! Ja nikada nisam digla ruku na njega - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić