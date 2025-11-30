Aneli se raspala na komade! Nerio dao uslove tetki za pomirenje, u sve se umešala Hana: Vreme je da se svedu računi (VIDEO)

Nije im lako!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju.

- Ja sam ti prošli put rekao šta ti zameram i nadam se da se to neće ponavljati. Aneli, ti si mene prvi dan povredila i nazvala si me lažovom. Govorila si strašne stvari za moju Hanu i da treba da joj se oduzme dete - rekao je Nerio.

- Ja to nisam rekla - rekla je Aneli.

- Ja sam je pitala da li tvrdi za te droge i onda je rekla da tvrdi, a za dete nisam čula - rekla je Hana.

- Ti si meni rekla: "Evo mrzi me i moja porodica". Ja ne planiram tebe da navodim na negativnim anketama eto da bih te naveo. Koliko god da si me povredila sa svojim akcijama, ja tebe ne mrzim. Možda nam se i izgladi odnos - rekao je Nerio.

- Ja bih volela - rekla je Aneli.

- I ja bih voleo, ali moraju neke stvari da se izglade i da dođe do izvinjenja. Najviše joj zameram stvari koje je rekla za moju Hanu. Boli kad mi se udari na Asmina. Sačuvaću tebe da ne bude da te mrzim - rekao je Nerio.

- Ja njega ne mrzim i ne mislim ništa loše o njemu, sve me ovo boli - rekla je Aneli kroz suze.

- Moram ostaviti Asmina jer ima informacije koje mi trebaju. Ja Aneli ne mrzim, bila sam ljuta na nju, kao i Nerio. Sa Asminom si nasmejanija i mislim da ćeš biti puno bolja. Meni bi bilo drago da se pomirte ti i Nerio, ali njegovi su uslovi. Ja mu nikad ne bih branila, mi smo porodica, voleli me ili ne. I ja ću ostaviti Aneli da ne bude da je mrzim - rekla je Hana.

