Ori se sve! Kačavenda ismejala Zoricu zbog obrtanja ploče, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Kako je Zorica Marković sačuvala Asmina Durdžića, a u izolaciju poslala Aneli Ahmić, Milena Kačavenda je skočila, te je tako ismejala Zoricu.

- Kakav je ukus Asminovog - pitala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam za tebe devojčica, jer imaš tri kile fasade na licu, jadna si, naduvala si majmunska usta, operisala kapke. Ja se ne stidim kapaka i moje kose, a ti si ćelava do pola glave - rekla je Zorica.

- Kako ćelava kada sam ugradila kosu?! - rekla je Kačavenda.

- Krdo ti se raspalo, Asmin će sve da vas je*e ovde. Rekao ti je da si smećarka - urlala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ti pop*šiš vođi krda, tu nema jače - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

