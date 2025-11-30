Ori se sve! Kačavenda ismejala Zoricu zbog obrtanja ploče, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos za stolom!

Kako je Zorica Marković sačuvala Asmina Durdžića, a u izolaciju poslala Aneli Ahmić, Milena Kačavenda je skočila, te je tako ismejala Zoricu.

- Kakav je ukus Asminovog - pitala je Kačavenda.

- Ja sam za tebe devojčica, jer imaš tri kile fasade na licu, jadna si, naduvala si majmunska usta, operisala kapke. Ja se ne stidim kapaka i moje kose, a ti si ćelava do pola glave - rekla je Zorica.

- Kako ćelava kada sam ugradila kosu?! - rekla je Kačavenda.

- Krdo ti se raspalo, Asmin će sve da vas je*e ovde. Rekao ti je da si smećarka - urlala je Zorica.

- Da ti pop*šiš vođi krda, tu nema jače - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić