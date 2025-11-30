Radi me, naravno da me radi: Asmin izazvao muk priznanjem o Maji, spomenuo i Staniju (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju na temu odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Imamo Asmine korektan odnos, to što ti neki kažu da si pi*ka, a neko ćuti, to je zato što taj neko nema razloga da ti to kaže. Po meni, igraš dobar rijaliti, mislim da si dobar čovek. Mislim da si životno namazan, ja ovde nemam ni prema kome strah, dokle god je neko okej i ja sam prema toj osobi. Što se tiče odnosa sa Aneli, taj odnos je zreo i najbolji za dete. Rekao bih da je Aneli temperamentna žena, emotivna jako, to i povlači brzopletost, ali i veliku dozu iskrenosti. Mislim da si u tom nekom vrtlogu, ne verujem da će se pomiriti sa Asminom, jer se on ovde pita. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Miki.

- Što se tiče Asmina, mi smo od prvog dana super, ja sam totalno isključena iz ovih priča. Po meni, ti bi trebao da budeš prvo mesto, jer si pokazao koliko si sposoban - rekla je Milosava.

- Ovako priča zaljubljena žena - rekla je Aneli.

- A ovako ljubomorna žena - uzvratio je Asmin.

- Ti si dokazao da nisi prevarant, sve najbolje mislim o tebi. Što se tiče Aneli, ti dobro znaš šta sam tebi govorila od prvog dana o njoj, ja protiv nje nikada neću biti, bez obzira na sve, bila ona najcrnja. Ti ostaješ, a njega šaljem u izolaciju - rekla je Milosava.

- Ja mislim da su njih dvoje teški rijaliti prevaranti. Asmin je loš čovek, ali jeste dobar igrač, sigurno u top pet. Igra sa svima, sa svima se svađa, psuje, miri, grli se, za ovaj projekat je odličan, ali mislim da je loš čovek - rekao je Jovan.

- Ma*š tamo, zaljubio si se u ženu od sto godina, šalješ je da pere veš i da ti masira te prljave noge - uzvratio je Asmin.

- Na kraju sezone, mislim da će Maja morati da preda Aneli krunu kao kraljici rijalitija. Mislim da će se pomiriti sa Lukom, slagala si da te je ovaj jadan i napaćen čovek tukao, pogledajte vi ovu facu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Jovan.

- To što se dešava u izolaciji, ne bi bilo produženo da nije intresantno i kada se svađaju, oni se svađaju sa osmehom. Drago mi je zbog one torte, što sam video malecku. Imali smo Aneli i ja sukob, ne bih sipao ulje na vatru, tu mi je pokazala da je žena koja je spremna da zaštiti svog muškarca maksimalno. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Luks.

- Da me devojka (Maja) radi, radi me, da su one (Stanija i Maja) kućne prijateljice, imao bih drugačije kodekse, ovako se viđaju tri puta godišnje - dodao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić