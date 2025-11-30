AKTUELNO

SVOJE SE MESO NE JEDE! Mića dao zeleno svetlo Asminu i Aneli, pa svojom analizom dokrajčio sve do jednog učesnika Elite (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Sada anonimusi prodaju životne priče kako bi bili poznati. Oni su svoje živote dali ovde! Asmin živi svoj san, postao je bitan i prepoznatljiv. On svoju priču pokušava da prikaže kao pozitivnu. Bile su laži i istine sa jedne i druge strae. On je prikazivao da je bila kr*s kominacija, a ona je prikazala da je prevarena, zaopravo je bila ostavljena. Stanija je u ovim formatima bitna ličnost i oboje su to iskoristili. Ja ću ovo podržati, ali ono što su uradili je za svaku kritiku i osudu. Svoje se meso ne jede! On prijatelje nema- -rekao je Mića.

- Ja ne pijem sa tobom kafu ako nemam zaradu - rekao je Asmin.

- On se sa vama sprda i vređa. Sto puta vas je vređao i mirio, a vi nemate kodekse. Asmina ne krivim jer ste mu vi to dozvolili. Imali ste najbolje mišljenje o njemu poznavajući ga 15 minuta, a sad imate najgore jer ga poznajete 2 meseca, a on je isti. Mislili ste tuđom glavom i zato ste doživeli krah. Vi ste najponiženiji na svetu. Ja o pokojnicima ne pričam ništa loše, oni su emotivno sahranjeni i moralno uništeni. Ostala je samo pesma o vama, a to ću reći u junu mesecu. Ti si govorio da si je više voleo od žeen - rekao je Mića.

- Ja nisam - rekao ej Janjuš.

- Boli te istina Janjuše - ubacila se Aneli.

- Vrediba, tata, vediba. Govorili ste svi da ste voleli nju, ona se klela u vas i sad se svi perete od nje. Ona je vazda ista, polupana i nenormalna. Ovi su sad ex Ahmići i ex Durdžići, a sada su postali svoji, niko i ništa. Sve si platila svojim životom i sama sa sobom. Dozvoli mu da bude otac deteta a za vas me boli ku*ac. Ako je emocija onda da, ali ajde da bar sa detetom bude okej. Ostavljam Aneli - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

