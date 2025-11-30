Saopštena ŠOK odluka! Nakon dve nedelje otkriveno ko je NAJUGROŽENIJI: Sa Miljanom i Asminom u izolaciju ide i... (VIDEO)

Opa!

Voditeljka Ivana Šopić otkrila je učesnicima da je od strane ukućana, za izbacivanje, nominovan Asmin Durdžić.

- Ja i napolju nemam mnogo drugova, ovde samo oni s kojima sam u budžetu, ovo ostalo me stvarno ne zanima. Mene radi kada se sam svađam sa 150 ljudi, mene mnogo ljudi smara - rekao je Asmin.

Nakon toga, voditeljka je saopštila da je od strane Odabranih nominovana Miljana Kulić.

- Dva puta sam otišla da perem veš, tako da nemam problem sa izolacijom. Sa ovim gmazom neću reč progovoriti. Ovo je uradio neko ko je najljubomorniji na mene, a to je Anđelo Ranković, pa je nagovorio ove glupandere da to urade - rekla je Miljana.

Ivana je, potom, otkrila ko je dobio najmanje glasova publike.

- Ugroženi su: Jovan Jovičić, Iva Stupar, Miladin Srdanov, Sunčica Bajić, Jovana Mitić i Sandra Todić. Iva, možeš da sedneš. Jovana, tvoja podrška nije omanula, možeš da sedneš. Sandra, možeš i ti da sedneš. Sunčice, možeš da sedneš! U izolaciju ide Jompaz jer je izgubio kompas - rekla je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić