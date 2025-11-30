AKTUELNO

Domaći

Saopštena ŠOK odluka! Nakon dve nedelje otkriveno ko je NAJUGROŽENIJI: Sa Miljanom i Asminom u izolaciju ide i... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Opa!

Voditeljka Ivana Šopić otkrila je učesnicima da je od strane ukućana, za izbacivanje, nominovan Asmin Durdžić.

- Ja i napolju nemam mnogo drugova, ovde samo oni s kojima sam u budžetu, ovo ostalo me stvarno ne zanima. Mene radi kada se sam svađam sa 150 ljudi, mene mnogo ljudi smara - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, voditeljka je saopštila da je od strane Odabranih nominovana Miljana Kulić.

- Dva puta sam otišla da perem veš, tako da nemam problem sa izolacijom. Sa ovim gmazom neću reč progovoriti. Ovo je uradio neko ko je najljubomorniji na mene, a to je Anđelo Ranković, pa je nagovorio ove glupandere da to urade - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Ivana je, potom, otkrila ko je dobio najmanje glasova publike.

- Ugroženi su: Jovan Jovičić, Iva Stupar, Miladin Srdanov, Sunčica Bajić, Jovana Mitić i Sandra Todić. Iva, možeš da sedneš. Jovana, tvoja podrška nije omanula, možeš da sedneš. Sandra, možeš i ti da sedneš. Sunčice, možeš da sedneš! U izolaciju ide Jompaz jer je izgubio kompas - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Raskrinkavanje: Otkriveno šta su Filip i Boginja radili u krevetu! (VIDEO)

Zadruga

Vreme je da uživaju! Nakon brutalnih svađa i vređanja, Bebica ide s Teodorom u hotel (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Janjuš i Maja već završili u krevetu (VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Filip vinuo u nebesa OVU utorak devojku, nastao MUK u Beloj kući (VIDEO)

Zadruga

E, SAD JE I ZVANIČNO! Veliki šef poslao hitno obaveštenje, evo ko će se takmičiti, a ko je stručni žiri na večerašnjem IZBORU ZA MISS I MISTERA (VIDEO

Zadruga

Prave planove za budućnost: Asmin pokušava da otopi Anelino srce, poželeo da otputuje sa njom i Norom (VIDEO)