Dokazala da iz nje govori njena sestra Sita, MAMA IZ PAKLA! Ovo je prava slika odnosa Hane i Aneli, evo šta su radile u izolaciji (VIDEO)

Au, ovo menja sve!
Aneli Ahmić odmah nakon emisije otišla je do izolacije kako bi premestila svoje stvari u spavaću sobu, te se tu našla Hana Duvnjak, koja je poželela da vidi Norine slike, što je Aneli dozvolila, te su tako proćaskale.
- Jao slatkica mala - rekla je Hana.
- Sreća moja - rekla je Aneli.
- Jesi li je naučila da pravi pletenice - pitala je Hana.
- Nisam - rekla je Aneli.
- Polako, kada izađemo, naučićemo je - rekla je Hana.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić