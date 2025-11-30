Dokazala da iz nje govori njena sestra Sita, MAMA IZ PAKLA! Ovo je prava slika odnosa Hane i Aneli, evo šta su radile u izolaciji (VIDEO)

Au, ovo menja sve!

Aneli Ahmić odmah nakon emisije otišla je do izolacije kako bi premestila svoje stvari u spavaću sobu, te se tu našla Hana Duvnjak, koja je poželela da vidi Norine slike, što je Aneli dozvolila, te su tako proćaskale.

- Jao slatkica mala - rekla je Hana.

- Sreća moja - rekla je Aneli.

- Jesi li je naučila da pravi pletenice - pitala je Hana.

- Nisam - rekla je Aneli.

- Polako, kada izađemo, naučićemo je - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić