PINK.RS PAPARACO! Nakon vesti da se razvodi od Ane Jovanović, uhvatili smo Nikolu Ilića: Evo šta je radio (FOTO)

Nakon što je u medijima juče odjeknula vest, tačnije potvrda pisanja portala Pink.rs, od strane bivše zadrugarke Ane Jovanović da se razvodi od Nikole Ilića, mi smo uhvatili njenog, i dalje, zakonitog supruga Nikolu, a evo i gde!

Ana Jovanović, postala je poznata javnosti kada se uselila u Belu kuću tokom trajanja pete sezone rijalitija "Zadruga", a tada su domaći mediji brujali o njenim skandalima i skandaloznom odnosu sa Nikolom Ilićem. Podsetimo, nakon samo mesec dana braka, Ana je danas otkrila da ona i Nikola nisu više zajedno, te da će se razvesti, a da će se, kako je istakla, potruditi da imaju što bolji odnos zbog zajedničkog deteta.

Iako su nakon samo mesec dana od sklopljenog braka rešili da na isti stave tačku, tačni detalji razvoda, pa i sam razlog istog, nije poznat javnosti, već je Ana samo svojim oglašavanjem na instagramu potvrdila pisanja našeg portala, da je došlo do raskola između njih dvoje.

Naime, paparaco našeg portala nikada ne spava, te smo tako, i dalje Aninog zakonitog supruga, Nikolu, uhvatili u noćnom izlasku i to istog dana, tačnije večeri, od momenta kada je bivša zadrugarka otkrila javnosti da se razvode.

On je sve vreme stajao u klubu, osmatrao situaciju, a u nekoliko momenata se sa nekim dopisivao na telefonu. Da li je kuckao poruke sa Anom ili pak, nekom drugom devojkom ili prijateljem, nije poznato, ali nam ne preostaje ništa drugo, no da saznamo.

Podsetimo, njihov odnos bio je pun intriga i skandala, o kom su pre tri godine brujali domaći mediji. Od zajedničkog hapšenja, tuče, uvreda, pa i njegovog pljuvanja devojke u kolima, pa sve do objavljivanja njenih eksplicitnih snimaka. Svi detalji svih skandala koji su obeležili ovaj odnos, čekaju vas u linku u nastavku:

Autor: pink.rs