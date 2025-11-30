AKTUELNO

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Nakon vesti da se razvodi od Ane Jovanović, uhvatili smo Nikolu Ilića: Evo šta je radio (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV, PRIVATNA ARHIVA, PINK.RS ||

Nakon što je u medijima juče odjeknula vest, tačnije potvrda pisanja portala Pink.rs, od strane bivše zadrugarke Ane Jovanović da se razvodi od Nikole Ilića, mi smo uhvatili njenog, i dalje, zakonitog supruga Nikolu, a evo i gde!

Ana Jovanović, postala je poznata javnosti kada se uselila u Belu kuću tokom trajanja pete sezone rijalitija "Zadruga", a tada su domaći mediji brujali o njenim skandalima i skandaloznom odnosu sa Nikolom Ilićem. Podsetimo, nakon samo mesec dana braka, Ana je danas otkrila da ona i Nikola nisu više zajedno, te da će se razvesti, a da će se, kako je istakla, potruditi da imaju što bolji odnos zbog zajedničkog deteta.

Foto: PINK.RS/A. NIKOLIĆ, INSTAGRAM.COM/DZONI________

Iako su nakon samo mesec dana od sklopljenog braka rešili da na isti stave tačku, tačni detalji razvoda, pa i sam razlog istog, nije poznat javnosti, već je Ana samo svojim oglašavanjem na instagramu potvrdila pisanja našeg portala, da je došlo do raskola između njih dvoje.

Naime, paparaco našeg portala nikada ne spava, te smo tako, i dalje Aninog zakonitog supruga, Nikolu, uhvatili u noćnom izlasku i to istog dana, tačnije večeri, od momenta kada je bivša zadrugarka otkrila javnosti da se razvode.

On je sve vreme stajao u klubu, osmatrao situaciju, a u nekoliko momenata se sa nekim dopisivao na telefonu. Da li je kuckao poruke sa Anom ili pak, nekom drugom devojkom ili prijateljem, nije poznato, ali nam ne preostaje ništa drugo, no da saznamo.

Podsetimo, njihov odnos bio je pun intriga i skandala, o kom su pre tri godine brujali domaći mediji. Od zajedničkog hapšenja, tuče, uvreda, pa i njegovog pljuvanja devojke u kolima, pa sve do objavljivanja njenih eksplicitnih snimaka. Svi detalji svih skandala koji su obeležili ovaj odnos, čekaju vas u linku u nastavku:

pročitajte još

Ovo su skandali koji su obeležili odnos Ane Jovanović i Nikole: Snimao je kako je pljuje, vređa i ponižava, razlupan i išaran salon... (FOTO)

Autor: pink.rs

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

NAKON VESTI DA SE DAČA IKODINOVIĆ RAZVODI, OGLASILA SE NATAŠA BEKVALAC: Ćerka Hana uz nju, evo šta je objavila (FOTO)

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE DŽENANA LONČAREVIĆA NAKON VESTI DA SE RAZVODI! Progovorio o rastanku od Samire: Ne izbacujem ženu...

Domaći

Nakon informacije da je pretučena Sloboda Mićalović pozvali smo njenog supruga Vojina! Evo šta je slavni glumac uradio

Domaći

Nakon vesti da se razvodi, Čeda Jovanović uhvaćen na večeri sa poznatom pevačicom: Evo sa kim uživa u kafani (FOTO)

Domaći

Pink.rs paparaco! Uhvatili smo Breskvičinog brata na njenoj promociji, evo u kakvom izdanju smo usnimili bivšeg dečka Ene Čolić (VIDEO)

Domaći

Rađen uživa za sve pare: Evo šta radi proslavljeni vaterpolista nakon vesti da se razvodi od Milice Ristić