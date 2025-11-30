AKTUELNO

Domaći

Boriću se protiv celog sveta za tebe: Asmin jednim potezom dokazao da se Maja plaši veze sa njim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zorica ne veruje šta ju je snašlo!

Asmin Durdžić uložio je svaki atom snage da dokaže Maji Marinković da se ne igra sa njom i njenim emocijama.

- Doneću ti ali ja ne razgovaram sa tobom - rekao je Asmin.

- Ja sma ti lepo rekao, nemoj lud da se praviš. Ti se plašiš da ću ja tebe da izigram sad sam to shvatio - rekao je Asmin.

- Ne možeš da me izigraš, ja nemam ništa sa tobom - rekla je Maja.

- Sad znam čega se plašiš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pusti ti mene - rekla je Maja.

- Ja ću da ti dokažem da je sve iskreno. Ako treba boriću se protiv celog sveta za tebe i tvoje srce - rekao je Asmin.

- Njemu je dosadno, prodaje šlagere. Opet manijačiš - rekla je Maja.

- Mogao bih da te zavolim stvarno - rekao je Asmin.

- Šlagere svoje prodaj nekom drugom. Ti i ja smo drugari, a ovo prevazilazi granicu drugarskog odnosa. Počni da se ponašaš normalno ili nečemo imati komunikaciju - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zakuni se u oca i povlačim se - rekao je Asmin.

- Ja da ti se kunem? - skočila je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

