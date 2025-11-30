Boriću se protiv celog sveta za tebe: Asmin jednim potezom dokazao da se Maja plaši veze sa njim (VIDEO)

Zorica ne veruje šta ju je snašlo!

Asmin Durdžić uložio je svaki atom snage da dokaže Maji Marinković da se ne igra sa njom i njenim emocijama.

- Doneću ti ali ja ne razgovaram sa tobom - rekao je Asmin.

- Ja sma ti lepo rekao, nemoj lud da se praviš. Ti se plašiš da ću ja tebe da izigram sad sam to shvatio - rekao je Asmin.

- Ne možeš da me izigraš, ja nemam ništa sa tobom - rekla je Maja.

- Sad znam čega se plašiš - rekao je Asmin.

- Pusti ti mene - rekla je Maja.

- Ja ću da ti dokažem da je sve iskreno. Ako treba boriću se protiv celog sveta za tebe i tvoje srce - rekao je Asmin.

- Njemu je dosadno, prodaje šlagere. Opet manijačiš - rekla je Maja.

- Mogao bih da te zavolim stvarno - rekao je Asmin.

- Šlagere svoje prodaj nekom drugom. Ti i ja smo drugari, a ovo prevazilazi granicu drugarskog odnosa. Počni da se ponašaš normalno ili nečemo imati komunikaciju - rekla je Maja.

- Zakuni se u oca i povlačim se - rekao je Asmin.

- Ja da ti se kunem? - skočila je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić