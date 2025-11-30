TURBULENTNE NOMINACIJE SU IZA NAS: Luka ušao u žestok okršaj sa Aneli, Nerio je doveo do ivice suza, Asmin priznao emocije prema Maji, a voditeljka Ivana Šopić otkrila je ko će se boriti za opstanak u Eliti!

Tokom noći za nama, učesnici Elite su imali priliku da otkriju kakav stav imaju o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću, koji su bili ovonedeljni potrčci. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić, saopštila je učesnicima ko je dobio najmanju podršku publike, ali i ko je nominovan od strane Odabranih učesnika.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi otkrio kako mu se čini ponašanje Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Mislim da je Asmin jako dobar za rijaliti. Mislim da dosta doprinosiš i da si aktivan, nisi onaj tip koji nešto filozofira. On je dosta uticao na tebe da tvoje stanje ovako bude. Sa većinom ljudi se povukla sa svađama, ostalo je samo par ljudi. Ispada da ona u dubini duše tebe voli i ti si joj posebna osoba u životu. Ja sam video da ona pati za njim jer taj odnos koji su oni imali nije predstavljen lepo. Ona je potencirala da Asmin i ja ne smemo jedan drugom sve da kažemo. Ja bih rekao da Asmin dosta pati za ćerkom, noćima ne spava - rekao je Janjuš.

- Sam je birao taj put - rekla je Aneli.

- Shvatio je da je to osoba koju voli, a nije sa njom. Pogotovo je teško kad je Luka bio u toj priči i da mu je dete kod nekog drugog. Ja ne bih mogao da zamislim da moje dete ide sa drugim čovekom a ja ga ne viđam - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju, usled čega je došlo do žestoke svađe sa Aneli Ahmić.

- Kako gledam ovu situaciju i sliku tvog učešća (Asmin), mogu da kažem par reči hvale, nije neko ko je negativan i da je neko ko je negativac ko se tako predstavio prih 40 dana dok Aneli nije ušla. Sada kada se osvrnem na sve to i gledam ljude oko tebe i tvoja izlaganja, vidim da sam ti ipak ja sve najbolje želeo. Kada si govorio najgore o Aneli, ja sam ti govorio da je ona majka tvog deteta i da to ne treba da radiš. Sam si rekao da bi voleo da nisi te stvari govorio, jer na kraju, šta imaš od toga što si govorio?! Ništa ti nije donelo, samo ti je odmoglo. Ne slažem se sa tobom kada si rekao kada ti znaš kako sa Aneli, jer je evidentno da nisi znao, jer poslednje dve, tri godine niste mogli da pronađete zajednički jezik. Kada sam video klip gde namešta krevet...Ja sam neko ko nakon 10 godina ko je živeo sam, ja sam živeo prvi put sa Aneli u dvoje. Baš zbog toga me je povredila vaša izolacija, jer znam kakav vam je odnos bio. Izdvojio sam te kvalitete, jer to iskreno mislim o tebi, sada podržavam tebe kao muškarca koji želi da je brani od svih, ako je ona srećna. Sećam se tačno da su ti dolazila pitanja i konstatacije da treba sve o njoj da pričaš, ti si tada ustajao i rekao: "Da, moram", tada nisi bio iskren, kao što si sada kada ti stigne konstatacija: "Bravo, tako i treba" - rekao je Luka, te se osvrnuo na Aneli:

- Što se Aneli tiče, ne znam šta da kažem, razmišljao sam večeras kada sam legao šta da joj kažem. Ne želim toliko puno da kažem, jer i dalje stojim iza toga da me je povredila, da me je izdala, nije joj trebalo da iznosi kojekakve gluposti, ja joj nikada porodicu nisam uvredio. Ona se smeška i uživa sa osobama koje su joj porodicu vređali - dodao je Vujović.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju.

- Ja sam ti prošli put rekao šta ti zameram i nadam se da se to neće ponavljati. Aneli, ti si mene prvi dan povredila i nazvala si me lažovom. Govorila si strašne stvari za moju Hanu i da treba da joj se oduzme dete - rekao je Nerio.

- Ja to nisam rekla - rekla je Aneli.

- Ja sam je pitala da li tvrdi za te droge i onda je rekla da tvrdi, a za dete nisam čula - rekla je Hana.

- Ja bih volela - rekla je Aneli.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Maji Marinković, a potom Miljani Kulić i Aniti Stanojlović.

- Sve što sam rekla prošle nedelje, ništa se od tada nije promenilo. Ja bih volela da tako i ostane, a što se tiče Asmina i Aneli, rekla sam da mi je drago što su spustili loptu zarad deteta, ali sve van toga mi nije normalno. Što se tiče Aneli i mene, da, nas dve jesmo na sudu, teške reči su pale, naravno da neću nikada prva započinjati sukob, ali sada da ja nju napadam i vređam lažno samo zato što ovi ljudi misle da to treba, ne pada mi napamet. Što se tiče Asmina, večeras je jako ozbiljan, ali ja ću biti direktna. Asmina i ja imamo stvarno lep drugarski odnos, tako će i ostati. Da, Asmin zna da bude manijak i psihopata, ali zna i da bude zanimljiv. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Maja.

- Nemam mnogo toga novog da kažem, za Aneli ne osećam ništa loše sa njene strane, kada me pogleda, ne osećam ništa loše kao na početku, mislim da se lopta spustila. Što se tiče Asmina, najveće razočaranje do sada, ne mogu da mu oprostim neke stvari. Mislim da je nemoćan, može samo žene da vređa. Hajde mene da je uvredio, ali je uvredio moju drugaricu - rekla je Anita.

- Je*em joj ponovo mater, debeli slon - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću, koji je otkrio šta najviše zamera Asinu Durdžiću.

- Rekao sam i Aniti neki dan da mi je Aneli simpatičnije sve više. U svađi sa Asminom kao da to radiš iz milošte. Kao da jedva čekaš da mu priđeš. Vidi se da to radiš iskreno. Dosta mi je simpatičnije nego tvoj odnos sa Lukom. Ja sma od početka bio protiv tog odnosa, video sam da takav odnos nema poente. Kad gledaš ljubav vi ste bili samo lj. Luka nije trebao da ulazi ovde i da govori da je sve savršeno, ap ti da govoriš da je bilo sve savršeno i na kraju je ispalo da je bila sprdnja. Sad vidim da je sa tvoje strane veća netrpeljivost. Po meni je to trebalo ranije da se prekine. Meni je bitno da osećaš da sa moje strane ne postoji netrpeljivost. Što se Asmina tiče, razočarao si me jutros u emisiji. Mi smo grickali semenke i ti si skočio da mi provociramo - rekao je Filip.

- Nisi ti nego ovaj tvoja ku*vica koja je došla da provocira - rekao je Asmin.

- Meni je baš bilo kao da je hteo da me ponizi ili omalovaži. Ti si jedan od retkih kome sam objasnio moju situaciju. Činjenica je da imam 38 godina i nemam svoj stan. Ti si sikoristio što sam se ja sklonio od sukoba sa Bebicom. Ja nemam šta da nasledim. Ja prema tebi mislim da nisam pokazao nikakav animozitet. Ja sutra da uđem sa Anitom ti pokazuješ da me ne poštuješ ako je vređaš - rekao je Filip.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću, kako bi izneo svoju nominaciju za večeras.

- Ja sam rekao njima sve što mislim, razmišljao sam kako bih prokomentarisao sve ovo, negde me zanima kako će ostali prokomentarisati, jer su se odnosi njihovi promenili. Sada smatram da mnogi govore da je Asmin spustio loptu, jer je on taj koji vuče konce, jer je Aneli jako ishitrena, mnoge odluke i greške donosi kada je u pitanju da ishitrenost. On je odlučio to za dobrobit Nore i njih dvoje. U njihovom ratu, s obzirom da imaju dete, nema pobednika. On zna da je period pred nama jako dug, niko neće pobediti, samo će nateti još više štetee jedno drugom, a najviše Nori. Pokazali su u izolaciji da ima to nešto, da to nije bilo tako loše kao što je nama predstavljano, obostrano. Aneli je pričala o njemu, da se fokusiramo na onaj snimak da on nema novac, isto tako kao i on šta je pričao, meni lično pokazuje da te nije gledao samo kao kombinaciju i da si bila tako nebitna u njegovom životu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Anđelo.

- Je l' ima šanse da vratiš Aneli na pravi put - pitala je Ivana.

- Znaš kako, iskreno mislim...Kod nje je problem što je ona tvrdoglava i prgava. Ne bih bio sa njom, ja mogu da joj pomognem i kao drug da je vratim na pravi put - rekao je Ranković.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Aneli, moj i tvoj odnos za sad je korekatan. Od tebe očekujem kad krene emisija da me napadneš. Od kad Asmin diktira tempo sa tobom tako i ljudi komentarišu tebe, ali to je njegova pohvala. Ja neću ulaziti u sukobe sa tobom jer sam sa njim popričao. Ja sa tobom u sukobe neću ulaziti, ali ću ti uvek odgovoriti. Ja sam bio uz tebe i Janjuša, ali tebe i Luku nisam podrežavao. Smatram da si ispala loša prema Luki jer je ispalo da je on bio najgori, a smatram da si i ti imala svoje greške. Ovo što pričaš da te tukao i da je krao su užasne stvari koje mupkarac može da doživi. Kad je izašao klip tebe i Janjuša baš sam nekako video sa si srećna. Tek sam shvatam da deca treba da imaju oba roditelja i ne trebaju da pate. Njenu sreću nemoj da skraćuješ, i ona treba da ima svog oca. Došlo je vreme da se spuste lopte. Što se pališ kad te komentarišu?! Ne pali se, ne skači. Asmine ti mngo planeš brzo i na ljude koji su ti dragi. Mislim da ti oni više žele dobro nego loše. Zamišljam sad da dve godine nisi video dete, mene to mori. Ostaviću Asmina - rekao je Terza.

- Ja mislim da ti lažno spuštaš loptu. Uzaludno mi je da pričate o detetu, to trebaju dela da pokažu. Smatram da ti nikome nisi drug ovde. Ovo sa Aneli je fejk i lažno sa tvoje strane. Ti si pokazao da imaš uticaj na Aneli, to je definitivno - rekao je Bebica.

- Ja nisam došao ovde da tražim prijatelej! Ja imam jako za*ebane kodekse po pitanju druženja. Ti uradiš nešto četvrti put za mene si prekrižen odmah - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ne znam, svašta bih rekao...Kada bih stvarno pričao kako mislim, samo ne kao Uroš, ja mislim da bi pola njih napravilo haos. Stojim pri tome da ću uvek da podržim ovaj njihov trenutni odnos, dokle će da traje, ne znam. Aneli se nije promenila, sve više plače, to više govori o njenim emocijama, za razliku od Asmina, ja ne vidim da se on smirio, vidim da je sve napetiji i napetiji. Bebica mu je rekao sada, koliko su to kvarni i pokvareni ljudi, da od početka govori da on nije ničiji prijatelj, koji si ga ku*ac zvao na veridbu gnjido?! Umesto da sada bude mnogo emotivniji, on priznaje da je gori i gori, jedva čekam da on svima je*e mater, samo da vidim kome i zbog čega. Postaje sve više arogantan i misli da je on ovde Bogom dan, počeo je da utišava i govori ko će gde da sedi...Mislim da si folirant, da si se uljuljkao, ti sada Boru kao ućutkuješ, a nervira me jer tebi niko ništa ne sme da kaže. Počeo si da me gađaš danas, jer si takvu glupost lupio, ali je i to deo tvoje igre. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Ivan.

- O Asminu nisam promenila mišljenje uopšte, slažem se sa Ivanom što je rekao da si se istripovao, ali su ti ovi ljudi to dozvolili. 90 odsto ljudi su pi*kice, mogu na mene da skaču, ali tebi ne smeju. Za mene nisi muškarac, za mene muškarac ne udara ženu, za mene muškarac ne vređa ženu. Ovo vezano za Aneli, mislim da igraš igru, da ti to tako odgovara, s obzirom da se sećam da kada si tek došao iz izolacije, neko ti je postavio pitanje, ti si rekao da je užasno, fuj, pravio je takve face kao da je sa nekim miševima i bubašvabama u izolaciji - rekla je Teodora.

Mina Vrbaški i Dača Virijević rešili su da saspu surovu istinu Asminu Durdžiću u lice.

- Asmin je neko koga sam od prvog dana gledala nekoga ko može da postane prijatelj ovde. Dača i ja smo jedini koji smo umeli sa njim da razgovaramo i da ga smirimo. Naš odnos je na klimavim nogama, pogubio se i ušao u crveno. Neke stvari koje radi mene nerviraju. Recimo kad hoće da me ućutka i kad se meša u moj odnos. Meša se u svaku moguću priču kao začin. Ovde je bilo da nas pojedini spajaju. Imam neke stvari da ti kažem, ali to ću ti reći u radiju. Imaju stvari koje su mi zasmetale. Aneli i Asmin, donekle mi je drago jer je spuštena lopta. Biće njihova pobeda ako izađu u normalnim odnosima odavde. Bude mi žao kad su joj oči pune suza, ali je ne gotivim. Ostavljam Asmina - rekla je Mina.

- Vaš odnos ću komentarisati za mesec dana. Ja u sezoni sedam nisam bila učesnik i ne mogu da upoređujem neke stvari. Aneli i ja ponekad imamo sukob i to je to. Ostavljam Asmina - rekla je Sofija.

- Ne sviđa mi se to što si se ogradio od mene i Mine. Stvari koje si izgovorio sam ti oprostio, ali svaki sledeći put neću već ću jače udariti. Oprostio sam ti jer mislim da sam donekle ispao kriv jer sam te sa garniture izvređao. Ja znam da bi i moja majak uradila sve zarad svoje dece, tako da ne mogu ni tebe da osudim. Majke idu na sve ili ništa zbog dece. Ja mislim da se tebi Maja svaki dans ve više sviđa, a ona se igra. Aneli i ja smo ovde imali najveće moguće svađe, ali sada mi odgovara da se družim sa njom. Ja mislim da ne bi trebala da se mešaš u odnos Hane i neria. Luka i ti ste ušli planski da idete protiv Amsina, ali vam nije uspelo. Luka je želeo da se pokaže kao očuh, da je bolji otac od Asmina. Aneli više puta ume da mu prebaci za Maju, a onda i on njoj za dve ili tri osobe. Posle kaže meni: "Dačo, ajde vadi me iz go*ana", e pa nema vađenja.Primetio sam da Luka hoće da utera Asminu - rekao je Dačo.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoj stav i nominaciju o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Asmin je nasilan, monstrum, sve najgore mogu da kažem o ovom čoveku. Sada se smirio, ali verujem da će da se vrati na staro. Njegove igre, ponašanje, prljave radnje, manipulacije u čemu je ekspert mi je katastrofa. Staniju je predstavio kao ljubav, istetovirao je, iskoristio je. Ona je pretrpela pravi teror, stajala je uz njega, nije se ogradila od njega, da bi doživela da gleda kako flertuje sa njenom najboljom drugaricom, da gleda kako se rve sa bivšom ženom, najviše mi je žao Stanije, pored Nore. Ne dopada mi se što ti ćute, niko ne sme da ti pisne, smatram da si Daču i Minu prodao da bi se dodvorio Maji Marinković. Nikome ne želiš dobro, svakome si u stanju da zabiješ nož u leđa, gaziš preko mrtvih. Nazivaš Noru kopiletom, pa je onda odjednom Nora tvoja, menjaš mišljenje kako vetar duva. Ti i Aneli ste isti, neodgovorni ste, nemarni ste roditelji, zabole vas ona stvar za dete. Ti si tri godine u rijalitiju, Luka je bio sa tvojim detetom dok si ti išla da se operišeš. Ni u jednom segmentu niste pokazali da ste dobri roditelji. Asmin je najodvratnija ličnost ovde, ovde je nasrtao na mene...Sad ću malo o Aneli, pokazala je da ne poštuje sebe, da je labilna ličnost koja voli i dalje Asmina. Ono što si radila sa Janjušem i Lukom nije bilo iskreno, pokazuje se ljubomora kada on flertuje sa Majom. Sve si pogazila što si pričala, ovaj čovek je najstrašnije bljuvotine iznosio o tebi i tvom detetu. Ti si pokazala da si dno dna, smatram da si sponzoruša, ista si kao Asmin, patološka lažovčina, ne voliš nikoga osim njega. Ne vrednuješ i ne poštuješ svoju porodicu, kao i svoje dete. Za razliku od tebe, Luka se borio i branio je tvoju porodicu i tvoju čast, da bi mu ti zamerala flert sa Majom, a ti si se napolju je*ala sa Stefanom Karićem. Hvala Bogu što se Stanija Dobrojević otarasila bede, što je ovaj gmaz ušao ovde. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Stanić.

Kako je Zorica Marković sačuvala Asmina Durdžića, a u izolaciju poslala Aneli Ahmić, Milena Kačavenda je skočila, te je tako ismejala Zoricu.

- Kakav je ukus Asminovog - pitala je Kačavenda.

- Ja sam za tebe devojčica, jer imaš tri kile fasade na licu, jadna si, naduvala si majmunska usta, operisala kapke. Ja se ne stidim kapaka i moje kose, a ti si ćelava do pola glave - rekla je Zorica.

- Kako ćelava kada sam ugradila kosu?! - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju na temu odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Imamo Asmine korektan odnos, to što ti neki kažu da si pi*ka, a neko ćuti, to je zato što taj neko nema razloga da ti to kaže. Po meni, igraš dobar rijaliti, mislim da si dobar čovek. Mislim da si životno namazan, ja ovde nemam ni prema kome strah, dokle god je neko okej i ja sam prema toj osobi. Što se tiče odnosa sa Aneli, taj odnos je zreo i najbolji za dete. Rekao bih da je Aneli temperamentna žena, emotivna jako, to i povlači brzopletost, ali i veliku dozu iskrenosti. Mislim da si u tom nekom vrtlogu, ne verujem da će se pomiriti sa Asminom, jer se on ovde pita. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Miki.

- To što se dešava u izolaciji, ne bi bilo produženo da nije intresantno i kada se svađaju, oni se svađaju sa osmehom. Drago mi je zbog one torte, što sam video malecku. Imali smo Aneli i ja sukob, ne bih sipao ulje na vatru, tu mi je pokazala da je žena koja je spremna da zaštiti svog muškarca maksimalno. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Luks.

- Da me devojka (Maja) radi, radi me, da su one (Stanija i Maja) kućne prijateljice, imao bih drugačije kodekse, ovako se viđaju tri puta godišnje - dodao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić otkrila je učesnicima da je od strane ukućana, za izbacivanje, nominovan Asmin Durdžić.

- Ja i napolju nemam mnogo drugova, ovde samo oni s kojima sam u budžetu, ovo ostalo me stvarno ne zanima. Mene radi kada se sam svađam sa 150 ljudi, mene mnogo ljudi smara - rekao je Asmin.

Nakon toga, voditeljka je saopštila da je od strane Odabranih nominovana Miljana Kulić.

- Dva puta sam otišla da perem veš, tako da nemam problem sa izolacijom. Sa ovim gmazom neću reč progovoriti. Ovo je uradio neko ko je najljubomorniji na mene, a to je Anđelo Ranković, pa je nagovorio ove glupandere da to urade - rekla je Miljana.

Ivana je, potom, otkrila ko je dobio najmanje glasova publike.

- Ugroženi su: Jovan Jovičić, Iva Stupar, Miladin Srdanov, Sunčica Bajić, Jovana Mitić i Sandra Todić. Iva, možeš da sedneš. Jovana, tvoja podrška nije omanula, možeš da sedneš. Sandra, možeš i ti da sedneš. Sunčice, možeš da sedneš! U izolaciju ide Jompaz jer je izgubio kompas - rekla je Ivana.

Autor: S.Z.