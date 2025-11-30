DOKAZ CRNO NA BELO: Munjez obelodanio TAJNU prepisku sa Teodorom, Bebici bi se slošilo da pročita sadržaj njihovih PORUKA! (FOTO+VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Na samom početku razgovora, Munjez se osvrnuo na najaktuelnija dešavanja u Beloj kući, te je dao svoj sud o Teodori Delić.

Terza je rekao da je bio sa njom, te i da su imali intiman odnos u autu. Nakon toga, pričalo se da si i ti sa njom, o čemu je reč?

- Mi smo u ''Eliti 8'' pričali o toj situaciji kad smon Teodora i ja bili u izlasku. Ona je pokušala da me ponizi nekoliko puta, ja sam želeo da budem džentlmen i o nekim stvarima ne pričam, ali kad je već ona rešila da krene prva, rešio sam da ne ćutim o stvarima, za koje sam potkovan dokazima. Da, imali smo nešto i neka ostane na tome. Meni se ne dopada jer Terza jedan dan kaže da je bio sa njom, pa onda reši da se povuče.

Munjez je pokazao poruke sa Teodorom Delić, koje jasno govore o tome da se ona, iza Bebinih leđa čula sa njim, kao i da priznaje da briše poruke, kako ne bi istavila tragove, koji bi raskrinkali njeno neverstvo.

Autor: S.Z.