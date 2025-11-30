AKTUELNO

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Munjez obelodanio TAJNU prepisku sa Teodorom, Bebici bi se slošilo da pročita sadržaj njihovih PORUKA! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Na samom početku razgovora, Munjez se osvrnuo na najaktuelnija dešavanja u Beloj kući, te je dao svoj sud o Teodori Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

Terza je rekao da je bio sa njom, te i da su imali intiman odnos u autu. Nakon toga, pričalo se da si i ti sa njom, o čemu je reč?

- Mi smo u ''Eliti 8'' pričali o toj situaciji kad smon Teodora i ja bili u izlasku. Ona je pokušala da me ponizi nekoliko puta, ja sam želeo da budem džentlmen i o nekim stvarima ne pričam, ali kad je već ona rešila da krene prva, rešio sam da ne ćutim o stvarima, za koje sam potkovan dokazima. Da, imali smo nešto i neka ostane na tome. Meni se ne dopada jer Terza jedan dan kaže da je bio sa njom, pa onda reši da se povuče.

Foto: TV Pink Printscreen

Munjez je pokazao poruke sa Teodorom Delić, koje jasno govore o tome da se ona, iza Bebinih leđa čula sa njim, kao i da priznaje da briše poruke, kako ne bi istavila tragove, koji bi raskrinkali njeno neverstvo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

