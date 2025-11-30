ZAMISLI TO PONIŽENJE VODIŠ DEVOJKU NA VIĐANJE SA MNOM: Munjez otkrio detalje afere sa Teodorom Delić, pa otkrio da li mu je Terza piznao da je bio intiman sa njom! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Kada ste Teodora i ti imali nešto?

- Bebica je svesno svoju devojku dovezao negde gde sam ja. Zamisi ti to poniženje, dovedeš devojku kod momka kao što sam ja. Volim žene, volim da flertujem i da se zezam. Mi smo nakon izlaska, otišli na jedno mesto, to Bebici nije rekla. Mi smo posle jednog, pa do drugog lokala. To je bilo između ''Elite 7'' i Elite 8''. Trebalo je i ovog leta da se desi isto, ali su očigledno njih dvoje gajili lažnu ljubav.

Da li se onda ispostavlja da je ona bila istog leta sa Terzom i tobom?

- Ja sam potencirao to da se Teodori dopada Terza. On je umeo žestoko da je uvredi, na šta se ona samo smejala. Da su nešto imali napolju, zaista ne znam, ali ne mogu da ga pohvatam kad govori nešto. Svašta je govorio, da smo imali o*gije, da smo svašta radili. Što se tiče Teodore, nismo imali trojku sa njom, eto. Priznajem da smo Terza i ja imali neke razne avanture sa ženama, ali to nije bila Teodora.

