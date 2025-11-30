DOBRO SE DRŽI U ODNOSU NA ONO ŠTA MU SE DEŠAVA: Munjez osudio Teodorinu avanturu sa Filipom, pa istakao da je Bebica pretrpeo veliku MUKU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Teodorina drugarica je prošle nedelje u ''Rijaliti rešetanju'' iznela tvrdnju da je Delićeva konzumirala nedozvoljene supstnce, da li ti o tome imaš neku informaciju?

- Ja sam čuo takve stvari. Neću u to da ulazim, to je njena stvar. Ako je to rekla njena bivša najbolja drugarica, onda imam pravo u to da poverujem.

Kakva je onda Teodora Delić, ako se osvrnemo na tvrdnje da je bila Takijem, njove slike...

- Bio sam prisutan kad ju je Taki dovezao u karantin pred ''Elitu 7''. Ja sam sa Takijem super, ali je velika razlika u godinama. Nakon toga, ušla je sa Bebicom u odnos. Nije mi jasno da neko opstaje sa nekim u vezi, a da mu se taj neko gadi. Ja sam u jednom trenutku stao na njenu stranu, dok sam bio u rijalitiju sa njima, a ona se sutradan pomirila sa njim. Sve stoi, Bebica ne zna za granice, ali on je nju verio, ona je nekoliko dana nakon toga rešila da ga ostavi i ljubakala se sa Filipom na korak od njega. Idi do Paba, budi tamo sa drugim. Dobro se on drži, šta mu se sve dešava.

Da li si očekivao da će se odnos Filipa i Teodore okončati toliko brzo?

- On je i sam rekao da sebe stavlja na prvom mesto. Ko je njemu Teodora da bi on ulazio u sukob sa Bebicom? Opravdavam ga isključivo jer je rekao da je sebi najvažniji. Verujem da će se kroz koji dan pomiriti Teodora i Bebica, ona je pored njega, isključivo zbog rijalitija. Ne dopada mi se ni način na koji Teodorina majka komentariše sve što se dešava. Kada je sa Tedorom, odgovara joj zet, kad nije, najgori je na svetu.

Autor: S.Z.