ONA SE IGRA SA NJIM: Munjez dao svoj sud o odonosu Terze i Mine, pa istakao Terzić nije RAVNODUŠAN prema Sofiji: NIJE IMUN NA NJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Foto: TV Pink Printscreen

Munjez je prokomentarisao odnos njegovom prijatelja Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški, koji je poprilično turbulentan poslednjih nedelja, od trenutka kada je u Belu kuću ušla Sofija Janićijević.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Kako ti deluje odnos Mine i Terze?

- Ne podržavam tu vezu. Ja sam sa Milicom Veličković dobar drug, ali mi uz Terzu više ide Sofija, nego Mina. On nije imun na Sofiju, ali Mina je ta koja stalno kruži oko njega i smatram da se sa njim samo igra. Veujem da Terzi smeta to što Milan Stojičkovič provodi toliko vremena sa Sofijom, nije imun sa njom. Voleo bih da se pomire, da vidim kako bi Mina reagovala na to.

Kako gledaš na njegov odnos sa Milicom Veličković?

- Veoma je napeta situacija među njima, to jeste, ne bih tu da se mešam. Terza i ja smo u nezgodnoj situaciji što se tiče toga, postali smo očevi, ali moram da kažem da meni Stefani ne brani da viđam dete. Jedino je problem da se čujemo češće, jer umem da joj prabacim neke stvari.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

