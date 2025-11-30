ONI SU VEOMA TUŽNI: Munjez otkrio da njegovi roditelji još nisu videli unuka Konstantina, pa priznao u kakvom je odnosu sa Stefani i njenom majkom! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelje Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

U kakvom si odnosu sa Stefani?

- Sa Stefani nemam problem, problem je kada se konstantno čujemo i prebacim nešto, a nema potrebe da to radim. Čujem se sa njenom majkom oko viđanja deteta. Ako je Stefani ovako srećna, nije mi žao što je sve ovako. Nikada je ne bih uvredio, ona je majka mog deteta. Uradila je to što je uradila, govorio sam neke stvari pre zbog kojih se kajem, ali šta je tu je, idemo dalje. Stefani i ja smo se dogovorili da kontakt sa njenom majkom, isključivo zbog deteta. Ja sam najsrećniji čovek, imam sina, svoju malu kopiju i što se toga tiče, sve je kako treba.

Da li su tvoji roditelji videli unuka?

- Stefani još uvek nije za to da moji roditelji vide Konstantina. Oni prihvataju unuka, jer je moj sin preslikani ja, isti smo. Moja majka želi da uradim DNK, samo zbog mog sina, da on sutra ne bi imao probleme u školi, deca su danas veoma surova. Slike ne lažu, moj sin je preslikan ja.

Da li je tvojim roditeljima žao jer nisu videli unuka?

- Da, žao im je. Nadam se da će uspeti sve da nadoknade, iskreno. Pokazujem im stalno slike Konstantinove.

Autor: S.Z.