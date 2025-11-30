AKTUELNO

Domaći

PREPLAVILA RAJSKI VRT SUZAMA! Mina plače kao kiša zbog brata, otkrila koliko joj nedostaje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emotivno!

Veliki šef juče je obavestio Minu Vrbaški da je uspešno izvršila zadatak koji je tražila od Drveta mudrosti, kako bi videla svog rođenog brata, s obzirom na to da mu je danas rođendan. Naime, Mina je stigla u Rajski vrt.

- Meni je danas najbitniji dan u životu, danas je rođendan mojoj snazi i mojoj najvećoj ljubavi, mom bratu Borisu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćeš mu poželeti za rođendan - pitalo je Drvo.

- Poželeću mu da ostane takvo dete kako jeste i samo da ostvaruje svoje snove - rekla je Mina.

- Koliko ti nedostaje i kada razmišljaš o njemu, šta ti najviše fali

Foto: TV Pink Printscreen

- Fali mi sve ove godine koje sam provela ovde, propustila sam to njegovo najlepše odrastanje, fale mi njegovi saveti, jeste da je mali, ali je toliko pametan i toliko mi fali da mi kaže, pošto on zna mnoge moje stvari iz spoljnog sveta, pa mi govori šta treba da radim, kako ne treba da se ponašam - plakala je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

