Nikad emotivniji susret! Mina poletela bratu u zagrljaj, on odmah otkrio: Terza mi je top, obožavam ga (VIDEO)

Suze same liju!

Nakon razgovora sa Drvetom mudrosti, u Rajski vrt ušetao je Boris, mlađi brat Mine Vrbaški, te su tako porazgovarali.

- Molim te nemoj plakati - rekao je Boris.

- Napravila sam ti tortu i neki pokloni su ovde - rekla je Mina.

- Ovo je od mene za tebe...Kako si mi?! Hoću da mi izljubiš Terzu. Terza je dobar, baš je top - rekao je Boris.

- Kako je mama - pitala je Mina.

- Mama je okej, našla je posao, njena profesija. Hoću da mi obećaš da ćeš da se alkohola manuti. Bolje se svađaj nego alkohol - rekao je Boris.

- Dobro, hoću, obećavam, šta za Novu godinu da pijem - rekla je Mina.

- Dobro, za Novu godinu smeš. Dobar je Terza, obožavam ga...Moj savet je pamet u glavu, a bogami si se ugojila puno - rekao je Boris.

Autor: Nikola Žugić