Skandal! Ketić slao Luletu gole zadnjice i pare, iako je KUKAO da nema novca, on ga oduvao, Dejan počeo da ga zivka i preti: Kunem ti se u mrtvog ćaleta kog sam sahranio... (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši učesnik "Elite 9", Dejan Ketić, sve je potresao svojom životnom pričom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim, a sada je javno zaratio sa Luletom Bahanalijom, bivšim učesnikom, te je tako ekipa portala Pink.rs došla do dokaza njihovog dopisivanja!

Dejan Ketić, bivši učesnik "Elite 9", naježio je čitav region kada je pred milionima gledalaca ispričao svoju životnu priču. Naime, on je ušao u ljubavni odnos sa Urošem Stanićem, zbog kog se kasnije pokajao, ali je nakon toga, odlukom publike, ipak izbačen iz ove sezone rijalitija.

Foto: Pink.rs

No, međutim, sada je na društvenoj mreži instagram zaratio sa Lukom Malešićem, poznatijim kao Luletom Bahanalijom, a sada je ekipa našeg portala došla do dokaza, tačnije, njihovih prepiski koje mnogo govore.

Naime, među prepiskama koje možete pogledati u nastavku, Dejan je poslao Luletu fotografiju ženske zadnjice i svoje ruke sa skupocenim satom i novcem, a do nedavno je na mrežama kukao kako nema novca posle rijalitija.

Takođe, u video snimku u nastavku, možete videti kako je komunikacija počela, naime, s Dejanove strane prvo drugarska, želeći da počne da se druži sa Luletom, ali nakon nekoliko poruka u kojima je, kako se može videti, Lule bio odsečan u tome da ne želi, Ketić je počeo da ga zove i da mu piše abnormalan broj poruka.

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

