Hteo da ima aferu s njim?! Nakon što su isplivale prepiske sa Dejanom Ketićem, pozvali smo Luleta Bahanaliju, evo šta nam je rekao!

Ekipa portala Pink.rs došla je do prepiski između Luleta Bahanalije i Dejana Ketića, bivših učesnika "Elite", koji vode rat na instagramu, a sada smo pozvali Luleta, kako bi čuli zbog čega je do ovog rata došlo.

Luka Malešić, poznatiji i kao Lule Bahanalija, nedavno je javno objavio samo deo prepiske sa Dejanom Ketićem, bivšim učesnikom "Elite 9", sa kojim trenutno ratuje, a ekipa portala Pink.rs došla je u posed ovih prepiski, te tako, detaljnije možete pogledati u nastavku:

Kako smo već pisali, Dejan je poslao Luletu fotografiju ženske zadnjice i svoje ruke sa skupocenim satom i novcem, a do nedavno je na mrežama kukao kako nema novca posle rijalitija. Takođe, u prepiskama se može videti kako je komunikacija počela, naime, s Dejanove strane prvo drugarska, želeći da počne da se druži sa Luletom, ali nakon nekoliko poruka u kojima je, kako se može videti, Lule bio odsečan u tome da ne želi, Ketić je počeo da ga zove i da mu piše abnormalan broj poruka.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Luletom, bivšim učesnikom Elite, koji nam je prepričao kako se sve odvilo, te nam je i otkrio šta misli o Dejanu.

- Javio mi se dečko da blejimo, ja sam mu rekao: "Izvini, ja sa ped*rčinama poput tebe nemam šta da tražim, meni mama brani da se družim sa takvim ljudima" i onda je on tu nešto, pa kao ponovo da se vidimo. Navalio je, zove me, šalje mi poruke, na kraju sam mu rekao da ako mi pusti još jednu poruku, da spavam i da sam umoran, bolestan, a u suštini šta ti koji ku*ac ima meni da pišeš...Posle toga je nastavio, slao mi je slike kako puši bu*snu, pa je objavio pare, pa mi je slao snimak kao kako se ku*či, kao: "Ajde izbriši te poruke" - rekao je Lule u izjavi za naš portal, te je dodao:

Ja mislim da se on meni dečko javio jer je on dečko pe*er, jer sam ja atraktivan momak kakav jesam, mislio je da može da prođe, ali se nasukao na jaku stenu. Ja da trpim te gluposti tako, nemam nameru, imam milion drugara koji su gej, ali je drugo kada je neko ped*rčina! Ti meni da se javljaš i da me zoveš u četiri ujutru?! To je meni nedopustivo! Mislim da je dečko jako nisko inteligentan, da ne kažem da je glup, mislim da je nisko obrazovan, mada to ne mora da znači, koliko je dečko baš providno glup. Sve što zna je da puši bu*snu, mislim da je dečko kreten, ali ozbiljan kreten.

