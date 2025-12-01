AKTUELNO

Dve trudnice, dve izgubljene bebe! Mračne tajne Milana Stojičkovića isplivavaju sve više: Tukao i bivšu ženu, ovo je PRAVI ŠOK

Milan Stojičković jedan je od retkih aktuelnih takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu ''Elite 9'', o čijem se privatnom životu jako malo zna jer svoju prošlost, reklo bi se, krije od javnosti kao zmija noge.

Od samog početka ''Elite 9'', Milan Stojičković važio je za smernog, povučenog i tihog momka, te je tako često isticao da su moralna načela i kodeksi, nešto što je njegova zvezda vodilja. Međutim, javnost je nedavno ostala šokirana detaljima koji su isplivali iz njegove prošlosti, a koje je obavio portal Pink.rs.

Naime, izvor blizak redakciji portala Pink.rs, poslao je brojne dokaze, koji su demantovale svi Stojičkovićeve navode da u prošlosti nije imao trudnu verenicu, kao i da je materijalno obezbeđen.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić/Privatna arhiva

U toku emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić pušten je video-klip sa novim žestokim optužbama, koje je njemu izrekao bivši učesnik ''Elite 9'', Vedran Poljak, koji je sa Stojičkovićevom bivšom verenicom veoma blizak prijatelj.

Foto: RED TV Printscreen

On je otkrio da je Stojičković pre verenice, bio u zakonskom braku sa B.S., koja je takođe pobacila, zbog psihičkog i fizičkog maltletiranja.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored toga, on je na svojoj ruci imao tetovažu koja je bila posvećena bivšoj supruzi.

Foto: TV Pink Printscreen

Milan je više puta u ''Eliti'' istakao da je finansijski osiguran, te i da nikada nije imao ničiju materijalnu podršku, ali po svemu sudeći, on je vozio kola svoje partnerke.

Foto: RED TV Printscreen

Da je priča o njegovom agresivnom ponašanju istinita, govori i to da je ostavio oproštajno pismo svojoj bivšoj verenici, u kojem se jasno može pročitati da se kaje zbog svojih postupaka, što ude u korist spekulacijama da je usled nasilničkog ponašanja, ona pobacila dete.

- Televizor je kupljen za zajednički život i porodicu. Mučio sam se, radio i stvarao i želeo porodicu. Žao mi je jer sam uradio to što nisam smeo, da ti lupim šamar ili da te udarim. Pare nisam imao, da sam imao, sve bi bilo drugačije. Uspela si da me pocepaš kao nikada so sada, kao ovaj papir. Hvala ti na lepim momentima, posle ovoga ih neće biti. Želim ti od ovog trenutka svu sreću. Došao sam zbog porodice i da napokon budem srećan. Žao mi je što više neću biti srećan, ti si mi bila najveća želja - glasilo je u Milanovom pismu.

Foto: RED TV Printscreen

Milanova bivša partnerka smogla je snage da napiše kako je izgledala njihova veza, kroz kakav pakao i toerturu je prolazila.

- On je mene psihički ubio, nikom nisam mogla da se javim. Ni prijateljima, ni porodici. Nije me tukao, ali me jeste udario par puta. Imam i pismo koje mi je je ostavio kada me je udario, a bebu sam izgubila zbog njegove nasilničke vožnje, to može bilo ko da ga pita, operisana sam bila u Beogradu - glasila je poruka Milanove bivše partnerke, koja je insistirala na anonimnosti.

