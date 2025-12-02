STAVLJAO JOJ JE U PIĆE VITAMINE ZA DEBLJANJE: Vedran Poljak RASKRINKAO bizarne detalje iz odnosa Milana Stojičkovića i njegove bivše verenice! Prozvao ga da je muška sponzoruša, pa šokirao izjavom: LAGAO JE DA JE NJENA MAČKA NJEGOVA! (VIDEO)

Šok i neverica!

U emisiju ''Pitam za druga'', putem video-poziva uključio se nekadašnji ućesnik ''Elite 9'', Vedran Poljak, koji je progovorio o mračnoj strani akruelnog takmičara Milana Stojičkovića i njegovom nasilničkom ponašanju prema bivšoj verenici.

Vedran nije želeo da otkrije identitet te devojke, ali je istakao da je reč o njemu veoma bliskoj osobi.

Vedrane, šta se dešavalo u odosu Milana i njegove bišve verenice?

- Pozdrav svima, uvek ću da zaštitim dragu osobu. Meni je njegova bivša verenica, veoma draga osoba. Oni su u Švajcarskoj živeli dve godine. To što on govori da je on bio tamo osam godina je laž. Težak ne neradnik. Imao je ženu 2019. godine, i ta partnerka mu je izgubila dete. Predstavlja se kao neko ko ima para, a zapravo se samo kiti tuđim perjem. Moja bivša prijateljica ga je finansirala. Kad je ona rešila da mu ne daje novac, krenule su svađe u njihovom odnosu. Naravno, on je pored toga nju varao, dobiijao je batine od raznih prevara.

U kom trenutku je ona njemu ''zavrnula slavinu'' i rešila da ne daje svoj novac?

- Na početku im je bilo lepo, on je pričao da će naći posao, radio je u pošti par nedelja, a u jednom trenutku je rešila da ne finanskira čovek od četrdeset godina. Ona je bila zgodna i vitka, stavljao joj je viramine za debljanje. Ugojila se petnaest kila zbog njega. Želeo ju je samo za sebe.

Šta bi još izdvojio od nekih detalja, koji su tebi bili strašni?

- On nije samo njoj pravio problem, nego i bivšim partnerkama. Sve devojke su bile u problemu, jer je od svake tražio novac. Zbog dugova je dobijao batine žestoke. On nema ništa, živi sa tatom u lošim uslovima i to nigde ne pokazuje, to niko ne zna. Njegov Instagram čine samo putovanja, skupe stvari, a prave slike nigde nema.

Kada je njegova verenica saznala bolnu istinu da on laže i nema ništa, odnosno da je koristi za novac?

- Ona je veoma materijalno situirana. On je to sve izblačio od nje, pa je onda do prešlo sve granice. Ona je plaćala putovanja, on je predstavljao da je on platio Zanzibar ljudima. On je prvi put na more otišao sa trideset pet godina. Govorim istinu i onako kako je zapravo.

Šta je saznala njegova verenica o njegovom braku, pre odnosa sa njom?

- Saznala je da je tražio samo bogate žene. Prvih par meseci je bio sjajan, dok nije pokazao svoje pravo lice. Na početku je sjajan i idealan. On je čak i za mačku moje drugarice lagao da je njegova.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.