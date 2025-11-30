ZAPRETIO RASKRINKAVANJEM! Luka priznao da drži Aneli u šaci, rešio da se obračuna sa njom na SUDU, evo i zbog čega (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Lukom Vujovićem o aktuelnim dešavanjima sa Aneli Ahmić.

- Kako se osećaš zbog svega što se izdešavalo sa tobom i Aneli? - pitao je Darko.

- Ona je svesna da je kriva kad je sama sa sobom. Sećam se u osmici kad sam joj rekao: "Okupaj se pa dođi", ona je dva meseca govorila da sam joj rekao da smrdi, pa imam kočnicu. Pre nego što smo mi ušli u vezu, znam da nije bilo šanse da ona ovako pipne Asmina. Ispada kad joj sve najgore kažeš da te ceni više. Juče prilazi Terzi, pravi joj doručak. Ona je meni haos napravila kad sam naveo Terzu na anketi,a rekao sam da će ona opet sa njim. Ona je dozvolila da joj Dača upravlja njenom vezom. Kad smo se prvi put rastali ovde nju su svi vređali. Milena i Asmin nemaju više tako blizak odnos i Milena gazi Aneli svaki dan. Bebica više nije dobar sa ovima, pa voli Aneli. Hoću da izbegnem da komentarišem Aneli i da izađem iz te teme. Ona misli da je ona najbitnija - rekao je Luka.

- Zbog čega se najviše kaješ? Uložio si i porodične odnose, vreme da provodiš da teteom... - pitao je Darko.

- Po ovome si vidi da je ona ta koja je želela da bude po njenom. Napolju je bilo totalno drugačije, zato mi sve ovo nije jasno - rekao je Luka.

- Rekao si da ćeš je tužiti za to što je rekla da si je tukao - rekao je Darko.

- Tako je. Ona je sad rekla da nije rekla da sma je tukao, nego da sam bio agresivan. Izgovorila je laži za snimanje, da sam pitao za Janjuša. Tužiću i tu ženu, ne da bih dokazao nego da vidim da li je ta žena to rekla. Ja o Aneli nisam rekao jednu reč i neću to uraditi. Ja sa njom više neću biti. Ima vremena, ima Naord pita, pa ćemo vieti. Kad sam ustao i rekao da kaže zašto sam joj uzeo telefon, došlo je do toga da sam je udario u list. Ona radi izmišljotine jer misli da ću da idem protiv nje. Jasno je svima da je došlo do toga da bi neko dobio slike ili da bi nekome napisala. Ona ne može da prezentuje nešto što nije - rekao je Luka.

- Šta je radila u Zari? - pitao je Luka.

- Neću da pričam. Ona se meni totalno drugačije pokazala. Ja sam sebi dozvolio da ne spavam i da mi telefon zvoni 24 sata zbog Asminovog druga iz Švajcarske nakon što je Jasna okačila stori - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić