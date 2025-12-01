Sebi ne bih to dopustila zbog Stanije: Maja otvorila dušu o Asminu, ubeđena da Aneli gori od ljubomore zbog njihovog druženja! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Majom Marinković o njenom, sve bližem odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Odnos nam varira iz dobrog u loš. Ja njega gotivim i mislim da ima jako lepe karakterne osobine, ali ume da bude manijak i psihopata. Od samog početka ljudi nas spajaju, pa sam se ja distancirala. Ja da nešto želim ja bih ustala i rekla. Njega ne gledam kao emotivnog partnera i neće ništa tu biti. Ja sebi ne bih dopustila da provodim vreme da znam da tu nešto postoji. Ja sam sigurna da se ja njemu dopada, ali sam sigurna da ne može da bude ničega. Sebi ne bih to sopustila zbog Stanija. Jutros sam mu umrla od smeha, stavio mi je ovako nogu da ne mogu da prođem. Ja sam mu rekla da misli da imamo normaln odnos, nema zbližavanja. Jednom me poljubio i rekla sam mu da to ne radi. Ako smo drugari, drugari smo. Meni ne smeta, komentarisala sam i njega i Aneli. Ja ne vidim zašto bi meni bilo ko zamerao kad je to drugarski odnos. Ne mogu Asmina jer je ušao kao Stanijin parrtner - rekla je Maja.

- On je tebi rekao da će se boriti za tebe - rekao je Darko.

- Ne treba mene niko da brani, znam sama da se branim protiv svih. To je lepo, ali ne pokazuje da će promeniti naš stav. Prošli put sam bila oštra jer sam bila ljuta. On jeste manijak i psihopata, ali ima i lepe osobine. Ume da bude i manipulator, ali on mene ne ugrožava - rekla je Maja.

- On kaže da je provalio da je kod tebe najveći problem nepoverenje i da se plašiš da će da obrne igricu - rekao je Darko.

- Ja kad sam sebe uhvatila da laže, ne verujem više nikome. Uvek će postojati povezivanje sa nekim muškarcem, ne pada mi na pamet da se sklanjam - rekla je Maja.

- Koliko Aneli gori zbog tvoje i Asminove bliskosti? - pitao je Darko.

- Mislim da kad je rekla ironično da joj se vraćaju emocije, mislim da je to istina. Meni je normalno da dvoje ljudi koje imaju zajedničko dete spuste loptu. Međutim, ne mogu ni ovrede da se zaborave. Ima Luka pravo i da se ljuti, branio je on dosta i porodicu Ahmić. Postojao je flert sa mnom i Lukom - rekla je Maja.

- A ovo sa Asminom nije flert? - pitao je Darko.

- Ne. Luka i ja smo imali drugačiju situaciju, a ovo je usputno zezanje. Ja ne vidim da nešto pogrepno radim. Mislim da Aneli jeste ljubomorna. Ja kažem šta bi samo bilo da nema kamera, da li bi se završilo na tome?! Ja bih njih za mesec dana gurnula u izolaciju opet. Lukica više ne zna gde udara, malo mi ga je i žao. Smorio se malo, a treba da se izdigne.Mislim da Aneli ima veće emocije prema Asminu nego strast prema Luki - rekla je Maja.

- Šta krije on o njoj? - pitao je Darko.

- Nema poboljšanja u tom odnosu i nema perspektive i budućnosti - rekla je Maja.

- Da li se Lukici sviđa Anita? - pirtao je Darko.

- Fizički da. Ona je lepa devojka, ali džabe kad nema mozak. Ti se smoriš ako razgovaraš sa njom duže od dva tri minuta. Apolon sa Zvezdare je bio, ostao i biće gospodin. Vidim da ga je blam u mnogim situacijama. Ona je ušla i nakon dan imala odnose sa Filipom, pa onda kaže da bi se pomirila sa Anđelom, flertuje sa Lukom i sad opet Filip. Nemaju ni dve tri nedelje od kad se sve to dešava. Anita ne može kao jedinka da funkcioniše - rekla je Maja.

- Koga ćeš ti izvesti na pravi put ove sezone? - pitao je Darko.

Autor: A.Anđić