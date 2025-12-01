Ne nosi moje prezime, nemam nijednu sliku... Terza zaplakao kao kiša kad je progovorio o ćerki Barbari, a evo šta je poručio Milici Veličković (VIDEO)

Luka Vujovi i Miladin Srdanov otvorili su vrata "Ispovedaonice kod Popa i Luke", a njihov prvi sagovornik bio je Borislav Terzić Terza.

- Kada bi te neko pitao ko je zapravo Terza, ko je on bio kao dečak i šta ga je navelo da se okrene fudbalu, šta bi ti rekao? - pitao je Luka.

- Ja sam Borislav Terzić, svi me zovu Terza. Moji su kao mladi otišli u Sloveniju da rade i tamo se rodio moj burazer. Kad aje izbio rat oni su izbegli u bosnu i onda sam se rodio ja. Mi smo napustili Bosnu kako bebe i otišli smo na KOsovo i Metohiju da živimo kod očevih. Kada je opet počeo rat mi smo ponovo izbegli. Dobili smo auto od policije i spakovali stvari i krenuli za Bosnu gde smo živeli kod maminih. Išli smo peške u školu po sedam ili osam kilometara. Burazer je ostao bez bubrega jednog kad smo bili na Kosovu. Krenuli smo da igramo fudbal za Ofk Šekoviće.Sirotinski se živelo, ali pošteno. Na nagovor tetke i teče smo prešli u Beograd. Živeli smo kao podstanari kod jedne porodice u Kaluđerici. Nisma ni ja išao na ekskurzije, nije se imalo para. Na nagovor opet ujaka krenuli smo da igramo fudbal u Obiliću. Brata je od napora počeo da boli bubreg i napustio je, a ja sam ostao. Kasnije sam nastavio po drugim klubovima da igram. Moja rijaliti karijera je krenula preko Stefana Karića. Ovde sam postao i otac, desilo se mnogo lepih i loših stvari. Krenuo sam u odnos sa Milicom Veličković, od prvog dana smo kliknuli. Taj moj neodgovaran život, kafane, izlasci i žene je to pokvarilo. Da mogu da vratim vreme, niejdna žena nije vredna da imam ovakav odnos sa njom. Ona sad treba da napuni godinu dana, kako ću to izgurati ne znam. Terza je jedan osoba koja je mnogo dobra, ali imam i svoje mane.

- Neočekivano si saznao da ćeš postati otac, da li ti je krivo što nisi prisustvovao rođenju deteta i da lit i je krivo što nećeš biti tu za njen rođendan? - pitao je Luka.

- Iz dana u dan o tome razmišljam kako da pređem. Nedostaje mi, nemam nijednu njenu sliku. Napravio sam najveće sra*e u životu. Ja nisam bio svestan šta sam uradio. Ja sam ek bio svestan kad sam nju video ovde. Moji najviše brinu da sebi nešto ne uradim. Ne znam kako ću da podnesem prvi rođendan. Ona je ne dovodi ovde. Ona potencira da ona ne nosi moje prezime. Neko drugi će je krstiti, a mi imamo staro kumstvo koje je jako bitno za našu porodicu. Moja majka je slike skidala sa interneta i išla je u radnju da kači na zid pored bratove dece. Kad sam je doveo kući to je nešto neverovatno. Otac je operisao kuk, bio je na ortopediji i brat i ja smo otišli u posetu sa našom decom, samo da vidite njegov osećaj. Unučad mu tu, sinovi... Ćale stoji na štakama... Moji nikad lošu izjavu nisu dali - rekao je Terza.

- Kada bi znao da ti je ostalo još sat vremena životu koje bi reči ostale od tebe tvom detetu? - pitao je Luka.

- Izvini. Volim je najviše i da mi je žao što je ispalo ovako i što je ja nisam oblačio i hranio i da se čuva i da čuva majku - rekao je Terza.

- Svako te nazivao monstrumom i da ne zaslužuješ da imaš dete, a opet sad vidimo emotivnu osobu koja želi da bude otac. Koja bi tvoja želja bila sad kad bude Barbarin rođendan? - pitao je Luka.

- Da me izvedu da je vidim i da budem tu za njen prvi rođendan.

- Šta bi rekao Milici sad? - pitao je Pop.

- Povređena je, ja se u njen život ne mešam - rekao je Terza.

- Čija smrt te je do sad najviše pogodila? - pitao je Luka.

- Stric koji ima troje dece - rekao je Terza.

- Kako je tebi bilo tad dok si gledao svog oca kako gubi brata? - pitao je Luka.

- Ja sam svom dedi nosio krst na sahrani, njegove poslednje reči su bile: "Samo da mi Bora nosi krst". Kada je oca zvao drugi stric, kad smo se vratili on j epočeo da kuka. To su neke stvari koje se nikad neće zaboraviti - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić