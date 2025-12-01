Ne zna gde udara: Filip priznao da ne vidi perspektivu sa Anitom, pa doneo odluku koja menja sve! Totalno zbunjen zbog Teodore Delić (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Filipom Đukićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Ponovo si se zbližio sa Anitom - rekao je Darko.

- Provodimo vreme zajedno, šta će biti nemam pojma. Nekako sam se malo zamorio i prija mi da malo... Nisam smoren zbog nečega nego mi je energija pala. Za ovih mesec dana mi se nekako promenilo mišljenje i za nju. Teodora mi je bila zanimljivija jer je nešto novo. Ja sam samo to rekao, ali ja nju ne smaram. Ako dođe do nečega biće sa njom. U ovom trenutku sam se ispuhao. Vidim da je pedantna, zna i da spremi, nije svadljiva. Ja sam rekao da takva veza nema prosperitet, neću da je lažem. Ona nije mala i nije klinka. Ona treba da razmisli i donosi odluku. Ja nju ne držim, može da radi šta hoće. Prija mi da ovako provodimo vreme zajedno i da se družimo. Ako ona bude htela to, okej, a ako ne, onda nikom ništa - rekao je Filip.

- Kakav osećaj u tebi budi sad Teodora? Kako je moguće da je prkeo noći nestala ta hemija i privlačnost? - pitao je Darko.

- Kod mene je iščezlo posle onoga što se desilo. Isključio sam iz glave kao da nije postojalo. Neću sebi da dozvolim neke stvari ove sezone. Do tog trenutka nije prešlo kod mene na neki veći nivo. Pre toga je Bebica bio smoren i nisam mogao da provodim sa njom vremena koliko sam ja hteo. Da li je sve to uticalo ne znam i nikad nećemo znati. Retko koja veza iz rijalitija opstane. Terza mi sad kaže da su se pomirili. Meni je Bebica jasan, on je takav, pa je takav. Ona mi nije jasna sad ako je sve ono pričala. Da l' se ona istripovla sa mnom da joj nije dobro u vezi ili da sam ja sad ovo ojačao!? AKo je ovo trebalo da se desi da im bude bolje, nek im bude - rekao je Filip.

- Kakav ti je sad odnos sa Majom? - pitao ej Darko.

- Isti. Nije isti kao u Odabranima. Prošlo je skoro mesec dana od Odabranih. Jutros smo pričali. Sve što se dešavalo je bilo spontano. Ona više voli teme oko rijalitija, a mene to smara i ona ode. Meni su Maja i Asmin top par! Asmin mi je skroz jasan, on je i rekao da voli devojke kao Maja, voli to ludilo. Danas je ušao iz Izolacije da njoj poželi dobro jutro, svesno krši pravilo. Maja tvrdi pazar, da li zbog Stanije ne znam. Čim se žena smeška... Prija joj sigurno. Ja mislim da je Asmin spreman da ide koliko god treba da je osvoji. Da li će Maja da popusti nemam pojma -rekoa je Filip.

- U kojoj meri je narušen tvoj i Asminov odnos? - pitao je darko.

- Ja ne volim kad su ljudi u crvenom i ja se sklanjam. Nismo pričali od Nominacija. On mi se izvinio od srca. On je mnogo nervozan u poslednje vreme. Meni ako je neko drag mogu da budem nervoznan koliko hoćeš, a ne mogu da mu kažem neke stvari. Ako će on da bude nervozan i to ne volim zbog energije da se prepirem - rekao je Filip.

