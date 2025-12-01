Prevazilazi sam sebe: Bebica žestoko o svojoj porodici zbog vređanja Teodore, traži način da vrati preljubnicu (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Teodori Delić jer im je danas mesečnica.

- Nije mi bilo dobro i nije mi dobro. Mi pričamo non stop. Sad u Pabu smo pričali šta nas je dovelo do svega ovoga. Kad ona priča vidim joj suze u očima i onda se i meni plače. Jednostavno nismo pričali o svemu tome i to nam je najveći problem. Meni su sve stvari bile bitnije od nje. Sve se gomilalo... Nije da ona meni nabija na nos sve namerno kako bi sebe opravdala nego zaista priča ono što se dešavalo. Ja kad sam razmišljao o svemu, odgovaralo mi je da budem sam - rekao je Bebica.

- Na koji način možeš da je uveriš da ćeš promeniti te stvari? - pitao je Darko.

- Ne može preko dana, mnogo je tu stvari bilo. Ja vidim kako se povlači kad je videla stvari za Murata i sve ostalo. Neki dan su sedeli Aneli, Teodora i Milan pozvao me da sedim sa njima, a ja sam to shvatio kao provokaciju. Ona mi je ispričala šta su pričali i shvatio sam da nije provokacija. Ovo odgovara i meni i njoj. Ni njoj nije lažna nada, a ni meni ne daje lažnu nadu - rekao je Bebica.

- Je l' to drži vodu dok majstri odu? - pitao je Darko.

- Vidim šta joj rade po kući, uhode joj. Marinković nas uhodi po kući. Malopre je advokatica izvređala bez razloga. Ljudima smeta što na ovaj način funkcionišemo. Nas ne interesuje kako će neko da nas komentariše. Malopre smo izašli ispred kuće, a Ivan izazi da vidi gde ćemo. Ljudi su bolesni! Kao da je ona njima nešto uradila

- Mnogo su vas poremetile reči tvog oca - rekao je Darko.

- Ja ne mogu da verujem da on priča o devojci koju ne pozanje. Meni je Teodora ceo svoj život ispričala od početaka. Ja znam šta je majka pričala. Teodora je imala maksimalno poštovanje prema mojoj porodici, prema mojoj bišoj ženi i deci. Ona se igrala sa mojom decom. Ja ne mogu da verujem da neko ko ima dve ćerke dozvoli sebi da priča o jednoj devojci. On nije pijan, nikoga ne maltretira. Neshvatljivo mi je i to mi ne ide uz njega. Nikad nisam čuo da je rekao nešto ružno o bilo kojoj devojci i odjednom ovako. Šokiran sam i ne znam šta se desilo. Ne postoji opravdanje - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić