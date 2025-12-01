Ja sam gledala te svađe, varao je moju mamu: Hana otvorila dušu Dači o odrastanju, otkrila detalje koje malo ko zna: Samo su odjednom počele da mi dolaze sestre (VIDEO)

Hana Duvnjak ostala je nasamo sa Dačom Virijevićem, te je tako otvorila dušu o svom odrastanju.

- Neću previše da je hejtujem, jer ne znam drugu stranu priče, ali s obzirom da si ti to rekla, ne mogu da razumem te neke stvari - rekao je Dača.

- Ona ti je napravila tiktok, ona je rekla da sam zla otkako sam se rodila, da sam uništila svoju familiju. Imala sam svoje probleme, ja sam kao ping pong loptica između jedne i druge babe. Nisam imala stabilnost! Mene je iznerviralo kada je Luka rekao da mene treba neko da sažaljeva, ne treba niko! Ja sam ovakva kakva jesam zato što sam ja sve to prošla, ali moje dete neće ništa to proći. Moja tetka je meni sve davala. Ona je ismejavala sve to, govorila je da me je tata ostavio, tetka zloostavljala, grozne stvari. Mene je to ubilo. Mene nije tata ostavio jer mi je majka bila na heroinu, Bože oprosti. Moja majka i tata su bili zajedno od 13. godine, je*iga, moj tata je varao moju mamu, raskinuli su, saznala je da je trudna, pa su se naterali da se venčaju. Moji su se svađali stalno, ja sam to gledala, oni su se rastali, nisu mogli da mi kažu da je otišao tata s drugom ženom, nego da je otišao na brod. Onda je došao sa drugom ženom, pa dolazi jedna, druga sestra. Njima se daje sve, kada traži mama da se meni pošalje za rođendan, njima pravi rođendan za 10 hiljada kuna, on nema 100 kuna da meni da. Šalje mi tetka glasovnu poruku pre 20 dana: "Ku*vo, dr*ljo", ona je to rekla jer je dobra sa Sitom - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić