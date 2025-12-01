Prosipa Sofiji priču kao da ima amneziju! Milan se busa da želi da postane roditelj, a zaboravlja da je PRETUKAO trudnu verenicu! Otkrio joj da se OŽENIO ZA PAPIRE u Švajcarskoj (VIDEO)

Au, kakav šok!

Milan Stojičković osamio se sa Sofijom Janićijević, te je tako započeo razgovor na temu bivše devojke i supruge.

- Na primer, bio sam s tobom četiri i po godine, i pomiriću se s tobom jer znam kakve su emocije između nas dvoje, ali sam došao do tog stadijuma da me zamara da upoznajem osobe, porodice, da idem sve ispočetka. Mene je to umaralo, a o njenom životu neću, ako je iko podržao tu osobu, ja sam, kada je bila najgora, ja sam je podržao. Čak sam se i raspravljao sa mojima, govorio sam da je ona moj izbor i ne zanima me. Iako sam mogao da imam 10 puta bolje i kvalitetnije ribe, uvek sam birao prosečne ribe, da ih ne intresuje novac. Ja mogu da te gotivim ili ne gotivim, prijaš mi kao osoba, draga si mi, saslušaš, nisi neka koja upada u reč, nekulturna, imaš jako lepe manire. Ti si mene kupovala sitnicama i ostalo. Kada vidiš da je osobi nešto potrebno, ti to radiš, to je mene kupilo kod tebe. Mene zabole da li će neko da kaže da li si ti najveća ku*vetina - rekao je Milan.

- Zato mi nije jasno zašto kažeš da sam opasna i namazana, to stvarno misliš - pitala je Sofija.

- Zato što, ne znam da li radiš to svesno ili nesvesno ili da li si zaluđena rijalitijem, ne znam, upoznajem te. Slažem se da neko kaže da smo lep par, ali da radim nešto po svaku cenu, zabole me ku*ac. Daleko od toga da nisi lepa devojka, da nisi privlačna devojka. Šta ja ima tebe da zamaram?! Ja sam takav prosto, šta god da ti treba, tu sam, pomoći ću ti...Što se tiče nje, niti ću da komentarišem, niti me zanima. Ja sam bio sa devojkom, bili smo veza na daljinu, ona je iz Makedonije, ja iz Beograda. Mi smo dve godine funkcionisali Makedonija-Beograd, dok ona nije odlučila da ode za Švajcarsku. U tom trenutku su se dešavale neke stvari u Beogradu, njeni su rekli, to je bilo pre 10 godina kada smo bili zajedno, to su samo dve devojke. Ovu sam verio jer sam mislio da ću da izgradim porodicu. Njeni su bili u fazonu: "Dokle planirate da se viđate na daljinu?! Što dečko ne središ papire i dođeš?", ja sam otišao gore. Dogovorili smo se, potpisali smo da ja mogu da pređem gore, dobio sam vizu preko njenih papira, ostao sam gore i oni to kažu da sam se oženio za papire, ja nisam pravio svadbu. Mi smo se posle posvađali, prekinuli smo, produžio sam papire, ja sam uzeo svoj život, ona je otišla svojim putem, znači svako je za sebe živeo. Za mene je oženiti se u crkvi, svadba, tvoji da dođu - rekao je Milan.

- Ja sam slučajno pitala zbog Miće. Sećaš se situacije kada smo pričali o prstenu?! - rekla je Sofija.

- Ja bih bio najsrećniji da sam oženjen, da imam prsten, da imam ženu kod kuće i decu...Ja želim da imam porodicu i decu, druga stvar, najlakše je napraviti decu, ali je poenta s kim imaš dete?! Jako je bitno da ti žena nije pro*uknjača - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

