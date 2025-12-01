Suza, suzu stiže! Teodora se raspala na komade: Progovorila o sukobima sa Bebičinom porodicom, a reči njegove majke nikad neće zaboraviti (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Teodorom Delić o Nenadu Macanoviću Bebici.

- Pričam sa njim normalni neke stavri mu objašnjavam koje on nije primećivao i koje ga nisu interesovale. Ja se nadam da je shavtio da je to nakupljeno nezadovoljstvo. Kako je sve bilo sjajno i bajno kad je hteo da mi vadi zub i kad je moja mama bila ku*va?! Problem je što su ljudi mislili da smo mi to prevazišli. Mislila sam i ja da smo prevazišli, ali ja sam izgleda lagala sebe. On nije pozvao moju majku da joj se izvini. Pričala sam i ovde za stolom kada mu neke stvari zamerim. Meni nije bila potrebna ni spremačica, niti da me neko hrani, meni je trebala ta pažnja i da se posluša kad se nešto zameri. Prošle godine kad Karić nešto kaže njega to nije interesovalo - rekla je Teodora.

- Ispada da je tvoje nezadovljstvo opravdanje za postupka sa Đukićem - rekao je Darko.

- Ja nemam nikakvo opravdanje, ali moram da ovbjasnim zbog čega se to desilo. Zadovoljna žena nikad neće pogledati u drugog muškarca! Do toga ne bi došlo da sam ja bila zadovoljna. Mislim da sam samo njemu uradila nešto loše, a ne ljudima u kući i gledaocima. Ja sam za svaku osudu i treba da mi stižu loša pitanja, ali smo on i ja jedine osobe koje možemo da okrivimo jedno drugo - rekla je Teodora.

- Vi ste sada bliski, da li ti popušta stav da se nećete pomiriti? - pitao je Darko.

- Ne želim da se pomirim, prija mi da razgovaram sa njim kad je ovakakv. Ne želim nikad da se vratim u ono u čemu sam bila - rekla je Teodora.

- Kako je moguće da posle dva meseca tolike strasti i energije koju ste ti i Filip razmenjivali da nestane prkeo noći? - pitao je Darko.

- Nestalo je. Sklonili smo se jedno od drugog u potpunosti. Daleko od očiju, daleko od srca. Niti se gledamo, niti se vidimo. Ja izbegavam i da budem u njegovoj blizini, a mislim da i on to isto radi.m Verovartno je tako trebalo da bude - rekla je Teodora.

- Kako se nosiš sa optužbama Bebičinog oca? - pitao ej Darko.

- To mi je katastrofa! Svaki put kad se setim toga nije mi dobro. Čoveku kome nikad ništa nisam uradila loše i prema kome sam davala poštovanje i sve iako sam osećala da nemaju lepo mišljenje o meni... Mnogo mi je krivo. Ja ljuljam onu malu bebu i čuvam, nikad mu nisam ništa loše uradila... Kad god je pričao sa mnom delovalo mi je da smo okej iako sam ja u dubini duše mislila da im izgledam zbog tetovaža. Ja mislim da to može samo primitivan mozak s obzirom da me on nije poznavao. Ono što je video u svojoj kući bilo je normalno ponašanje, on nije mene video kako se j. Jasno bi mi bilo da je rekao da je užasan ovaj moj postupak i da sam postupila kao dr*lja. Sama rečenica od njegove majke kad sam ja došla: "Trebala si kući da ideš", ja sam samo zbog Nenada ostala tu u kući. Ja sam dolazila u normalnim šorcevima kod njih, nisam nosila kao ovde dopi*njake. - pričala je Teodora.

Autor: A.Anđić